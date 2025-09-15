Polonya’da hükümet binalarında "dron" alarmı! Etkisiz hale getirildi: 2 gözaltı
Rusya'nın Polonya hava sahasını ihlal etmesinin ardından iki ülke arasında gerilim sürerken Polonya hükümet binaları üzerinde uçan dron yetkilileri harekete geçirdi. Polonya Başbakanı Donald Tusk, Devlet Koruma Servisi’nin hükümet binaları üzerinde uçan bir dronu etkisiz hale getirdiğini belirterek, Belarus vatandaşı 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Rusya'ya ait insansız hava araçları (İHA) 10 Eylül'de Polonya hava sahasını ihlal etmiş, söz konusu İHA'lar Polonya ordusu tarafından düşürülmüştü. NATO, olayın ardından doğu kanadını korumak için Doğu Gözcüsü Operasyonu'nu başlatmıştı.
Bu yaşananlar sonrası Polonya'daki hükümet binaları alarma geçti. Polonya'nın başkenti Varşova'da dron paniği yaşandı.
DRON ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ: 2 GÖZALTI
Polonya Başbakanı Donald Tusk, Devlet Koruma Servisi'nin hükümet binaları üzerinde uçan bir dronu etkisiz hale getirdiğini belirterek, Belarus vatandaşı 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Tusk, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığını aktardı.