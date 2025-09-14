14 Eylül 2025, Pazar
Terör devleti İsrail'den Gazze'ye bombardıman!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2025 00:02 Güncelleme: 14.09.2025 00:23
İşgalci İsrail ordusu Gazze'de yeni bir saldırı başlattı. Siyonist Bakan İsrael Katz, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde Gazze'nin Burj al-Nur kulelerinin hedef alındığını ve bölgede çok sayıdaki evlerin yıkılarak saldırı gerçekleştirdiği belirtti.

Katil Siyonist Bakan İsrael Katz, yaptığı paylaşımla Gazze'nin Burj al-Nur kulelerinin hedef alındığını ve evlerin tamamının yıkılacağını belirterek "Hamas bastırılıncaya ve tüm rehineler serbest bırakılıncaya kadar saldırıları sürdüreceğiz." dedi.

