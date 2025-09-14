Terör devleti İsrail'den Gazze'ye bombardıman!
İşgalci İsrail ordusu Gazze'de yeni bir saldırı başlattı. Siyonist Bakan İsrael Katz, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde Gazze'nin Burj al-Nur kulelerinin hedef alındığını ve bölgede çok sayıdaki evlerin yıkılarak saldırı gerçekleştirdiği belirtti.
Terör devleti İsrail, Gazze'de yeni bir saldırı başlattı.
GAZZE'DE EVLER BOMBARDIMAN
Katil Siyonist Bakan İsrael Katz, yaptığı paylaşımla Gazze'nin Burj al-Nur kulelerinin hedef alındığını ve evlerin tamamının yıkılacağını belirterek "Hamas bastırılıncaya ve tüm rehineler serbest bırakılıncaya kadar saldırıları sürdüreceğiz." dedi.