Kuzey Kore’de sürpriz iddia: Kim Jong Un halefini seçti! 15 yaşındaki kızı geleceğin lideri mi?
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un 15 yaşındaki kızı Kim Ju Ae’nin halef olarak seçildiği iddia edildi. Güney Kore istihbaratının gündeme taşıdığı iddia, Kim’in son dönemde neredeyse tüm etkinliklere kızıyla birlikte katılmasıyla güçlendi. Ancak ülke içinde Kim’in kız kardeşi Kim Yo Jong’un da güçlü bir rakip olabileceği konuşuluyor. Pyongyang yönetimi ise iddialar karşısında sessizliğini koruyor.
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un 15 yaşındaki kızı Kim Ju Ae'nin, ülkenin gelecekteki lideri olarak seçildiği iddia edildi. Güney Kore istihbaratı tarafından gündeme taşınan bu iddia, Ju Ae'nin son dönemde giderek daha fazla kamuoyunun karşısına çıkmasıyla güç kazandı.
HER PROGRAMDA BABASININ YANINDA
Henüz 15 yaşında olan Kim Ju Ae, babasının neredeyse tüm etkinliklerine eşlik etmeye başladı. Devlet törenlerinden uluslararası ziyaretlere kadar her platformda yer alan Ju Ae, özellikle Kim Jong Un'un Çin ziyaretinde babasının yanında bulunarak dikkat çekti.
GÜNEY KORE İSTİHBARATINDAN DİKKAT ÇEKEN YORUM
Güney Kore istihbaratı, Kim'in kızıyla gerçekleştirdiği bu temasların onu halefi olarak işaret ettiğini öne sürdü. Uzmanlara göre Kim Jong Un, kızını sıkı bir disiplin altında yetiştiriyor ve gelecekte ülkenin yönetimini devralmaya hazırlıyor.
AİLE İÇİ İKTİDAR MÜCADELESİ İHTİMALİ
Öte yandan Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong'un da iktidardaki İşçi Partisi'nde üst düzey görevlerde bulunması, olası bir aile içi iktidar mücadelesi ihtimalini gündeme getiriyor. Pyongyang yönetimi ise ortaya atılan iddialar karşısında sessizliğini koruyor.
