Kuzey Kore’de sürpriz iddia: Kim Jong Un halefini seçti! 15 yaşındaki kızı geleceğin lideri mi?

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un 15 yaşındaki kızı Kim Ju Ae'nin, ülkenin gelecekteki lideri olarak seçildiği iddia edildi. Güney Kore istihbaratı tarafından gündeme taşınan bu iddia, Ju Ae'nin son dönemde giderek daha fazla kamuoyunun karşısına çıkmasıyla güç kazandı.

HER PROGRAMDA BABASININ YANINDA

Henüz 15 yaşında olan Kim Ju Ae, babasının neredeyse tüm etkinliklerine eşlik etmeye başladı. Devlet törenlerinden uluslararası ziyaretlere kadar her platformda yer alan Ju Ae, özellikle Kim Jong Un'un Çin ziyaretinde babasının yanında bulunarak dikkat çekti.

GÜNEY KORE İSTİHBARATINDAN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Güney Kore istihbaratı, Kim'in kızıyla gerçekleştirdiği bu temasların onu halefi olarak işaret ettiğini öne sürdü. Uzmanlara göre Kim Jong Un, kızını sıkı bir disiplin altında yetiştiriyor ve gelecekte ülkenin yönetimini devralmaya hazırlıyor.