Nijerya'da trafik kazası: 12 ölü
Nijerya'nın İmo eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.
İmo Eyaleti Polis Sözcüsü Henry Okoye, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletin Owerri-Onitsha kara yolunda yolcu otobüsünün tanker ile çarpıştığını belirtti. Okoye, kazada 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin yaralandığını kaydetti.
Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildiren Okoye, can kaybının artmasından endişe duyulduğunu aktardı.