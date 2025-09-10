10 Eylül 2025, Çarşamba
Nijerya'da trafik kazası: 12 ölü

Nijerya'da trafik kazası: 12 ölü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 10.09.2025 01:29 Güncelleme: 10.09.2025 01:30
Nijerya'nın İmo eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

İmo Eyaleti Polis Sözcüsü Henry Okoye, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletin Owerri-Onitsha kara yolunda yolcu otobüsünün tanker ile çarpıştığını belirtti. Okoye, kazada 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin yaralandığını kaydetti.

Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildiren Okoye, can kaybının artmasından endişe duyulduğunu aktardı.

