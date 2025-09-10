Husiler’den Kudüs’teki İsrail hedeflerine bombardıman

Yemen'deki İran destekli Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı ve televizyonda yayımlanan açıklamasında konuya ilişkin bilgi verdi.

Sözcü Seri, Husilere bağlı silahlı kuvvetlerin füze gücünün, işgal altındaki Kudüs çevresindeki hassas hedefleri hedef alan, çok sayıda savaş başlığına sahip hipersonik balistik füze "Filistin 2" ile askeri bir operasyon yaptığını söyledi.

Seri, "Operasyon başarıyla amacına ulaştı ve milyonlarca gaspçı siyonist sürüsünün sığınaklara kaçmasına neden oldu." ifadesini kullandı.

Seri ayrıca, İsrail'in güneyindeki Umm er-Reşraş (Eilat) bölgesindeki Ramon Havaalanı ile iki hayati hedefe yönelik 3 insansız hava aracıyla (İHA) başarılı bir askeri operasyon düzenlediklerini ifade etti.

Saldırıların, İsrail'in Gazze'de Filistin halkına karşı işlediği soykırım ve aç bırakma suçları ile Yemen'e düzenlediği saldırılara karşılık olarak düzenlendiğini kaydeden Seri, Gazze'ye yönelik saldırılar durdurulana ve abluka kaldırılana kadar İsrail'e karşı operasyonların sürdürüleceğini dile getirdi.

İsrail ordusu, dün Katar'daki Hamas müzakere heyetine düzenlediği saldırıdan saatler sonra Yemen'den atılan bir balistik füzenin hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü açıklamıştı.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Gazze'de ateşkes anlaşmasını bozarak 18 Mart'ta yeniden başlattığı saldırılardan bu yana Husilerin 81 balistik füze ve 35 İHA fırlattığını aktarıyor.