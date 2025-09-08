Meksika'da katliam gibi kaza! Tren ve yolcu otobüsü çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Meksika'nın Atlacomulco kentinde sanayi bölgesinde demir yol raylarının geçmeye çalışan çift katlı bir yolcu otobüsü yük treniyle çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybederken 45 kişinin yaralandığı belirtildi.
Meksika'da yerel basındaki haberlere göre, Atlacomulco'ya bağlı sanayi bölgesinde demir yolu raylarını geçmeye çalışan çift katlı yolcu otobüsü, yük treniyle çarpıştı.
8 ÖLÜ 45 YARALI
Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, bazıları ağır 45 kişi yaralandı. Çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı olay yerine sevk edildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.