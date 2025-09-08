ABD’den Myanmar ve Kamboçya’daki dolandırıcılık ağına yaptırım kararı: Yeni önlemler alındı

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2024'te ABD vatandaşlarının 10 milyar dolardan fazla zarar etmesine neden olan, Güneydoğu Asya merkezli dolandırıcılık yapılarına karşı yeni önlem alındı.

Açıklamada, "Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) Güneydoğu Asya'da zorla çalıştırma ve şiddet yoluyla Amerikalılardan milyarlarca dolar çalan büyük bir dolandırıcılık merkezi ağına karşı yaptırımlar uygulamıştır." ifadesi kullanıldı.

Yeni yaptırımlar kapsamında Myanmar'dan 9 ve Kamboçya'dan 10 hedefin bulunduğu belirtilen açıklamada, bakanlığın organize mali suçlarla mücadele etmek ve ABD vatandaşlarını dolandırıcılıktan korumak için tüm araçlarını kullanacağı vurgulandı.