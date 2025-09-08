Katil Bibi’den Gazze planı ile alçak tehdit: Bu daha başlangıç

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şehri'ne kara saldırılarına başlayacakları tehdidinde bulunarak, Filistinlilerin bölgeden çıkmalarını istedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze Şehri'ne yönelik devam eden saldırıları hakkında açıklamada bulundu.

"BU SADECE BAŞLANGIÇ"

Netanyahu, İsrail ordusunun son iki gün içerisinde Gazze Şehri'ne 50 yüksek katlı binayı yıktığını belirterek, bunun Gazze Şehri'ni işgal planının "sadece bir başlangıcı" olduğunu söyledi. Kara saldırılarına başlayacakları tehdidinde bulunan Netanyahu, Gazze kentindeki Filistinlilerden Gazze Şeridi'nin güneyine göç etmelerini istedi.

"BENİ DİKKATLE DİNLEYİN ÇIKIN ORADAN"

Netanyahu, yüksek katlı binalara yönelik saldırıların ardından İsrail ordusunun Gazze Şehri'ne karadan da giriş yapacağını ifade ederek, "Gazze sakinlerine şunu söylüyorum, beni dikkatle dinleyin: Uyarıldınız. Oradan çıkın" dedi.