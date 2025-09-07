Katil İsrail 18 Filistinliyi de yardım sırasında katletti

İsrail, insani yardım girişlerine getirdiği engel ve kısıtlamalar nedeniyle açlıktan ölümlerin arttığı Gazze Şeridi'nde yardıma ulaşabilmek için toplanan Filistinlileri hedef almaya devam ediyor.



İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde açlığa mahkum edilen Filistinliler, kısıtlı miktardaki yardıma ulaşmak amacıyla Gazze'deki Zikim Sınır Kapısı yakınlarındaki sözde yardım dağıtım noktasına gitti.



Bölgede yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine İsrail askerlerince ateş açılması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

