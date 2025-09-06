Chicago’da sınır dışı operasyon mu? Trump’tan dikkat çeken paylaşım!

Trump, ABD merkezli Truth Social platformundaki hesabından yaptığı, kendisinin ve Chicago'nun siluetinin yer aldığı yapay zeka destekli paylaşımda, "Sabahları sınır dışı kokusunu seviyorum." ifadesini kullandı.

Daha önce Chicago için "dünyanın en tehlikeli şehri" ve "cehennem çukuru" gibi ifadeler kullanan ABD Başkanı, paylaşımının devamında "Chicago buraya neden savaş bakanlığı denildiğini öğrenmek üzere." yazdı.

Kısa zamanda demokrat kente ulusal muhafızların görevlendirileceğinin ima edildiği yapay zeka destekli görselde, Trump'ın giydiği "US. ARMY (Birleşik Devletler Ordusu)" yazan haki renkli üniforma ve taktığı kovboy şapkasındaki X harfi şeklindeki iki kılıç simgesi dikkati çekti.

Trump'ın en önde olduğu görselde ayrıca, Chicago'nun gökdelenleri üzerinde uçan 5 helikopter, ateş ve duman görüntüsü yer aldı.

Cumhuriyetçi Başkan, ABD'nin başkenti Washington'dan sonra valisi ve belediye başkanı Demokrat olan Chicago'da da güvenliği sağlamak için ulusal muhafız birliklerini veya ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza polisini göndereceğini söylemişti.

Chicago sakinleri, Trump'ın şehirlerine yönelik girişimlerine karşı hafta içinde gösteriler düzenlemişti.