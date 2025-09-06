ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson'dan çarpıcı sözler: Trump Epstein davasında FBI muhbiriydi
Kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmaktan tutuklu yargılanırken ölü bulunan Jeffrey Epstein davasına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, söz konusu davada Trump'ın "FBI muhbirliği" yaptığını belirtti.
Gazetecilere verdiği demeçte Epstein davasına dair soruları yanıtlayan Johnson, Epstein davasında Trump'ın "FBI muhbirliği yaptığını" söyledi. Johnson, "Başkan, bu tarif edilemez zararları gören kadınları biliyor ve onlara büyük sempati duyuyor. Bu ona iğrenç geliyor. Birkaç saat önce bu konuyu konuştuk ve en azından onu kastetmedi." ifadelerini kullandı.
Başkan Trump'ın önceki açıklamasında kullandığı "Demokratların Epstein aldatmacası" ifadesinde Epstein'ın yaptıklarının bir aldatmaca olduğunu kastetmediğini vurgulayan Johnson, "Bu korkunç, tarif edilemez bir kötülük. Kendisi de buna inanıyor, bu söylentiyi ilk duyduğunda onu Mar-a-Lago'dan kovdu." dedi.
JEFFREY EPSTEİN OLAYI
En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.
Açıklanan Epstein dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile son günlerde kamuoyunda "Epstein dosyaları" olarak bilinen belgelere yönelik yürüttüğü incelemeyle gündeme gelmişti.
İnceleme sonucunda ünlü isimlerden oluşan bir "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı açıklanmıştı.
ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'ın, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'in 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik bir mektup yazmasını istediğini, bu mektuplardan birinin de Trump'a ait olduğunu iddia etmişti.
Adalet Bakanlığı, Epstein'ın suçlarında rol alan veya hukuki sorumluluğu bulunan tek kişi olan Maxwell ile üst düzey bir federal savcı arasında yapılan görüşmenin ses kaydını ve tutanaklarını paylaşmıştı.
Adalet Bakanı Yardımcısı Todd Blanche ile yapılan görüşme kayıtlarına göre Maxwell, Epstein'in bir "müşteri listesi olmadığını" ileri sürmüştü.
