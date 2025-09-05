Halep Havaalanı yakınlarındaki dron saldırısında 1 ölü!
Suriye'de bulunan Halep Havaalanına yakınına dron saldırısı düzenlendi. Suriye basını, saldırının havaalanı yakınındaki bir araca düzenlediğini ve 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırının kim tarafından düzenlediği henüz bilinmiyor.