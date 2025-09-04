ABD’nin ateşkes ve esir takası önerisine Hamas’ın kabul ettiği iddia edildi

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz gün Hamas'ın elinde bulunan 20 İsrailli esiri derhal serbest bırakmasına yönelik çağrısının ardından ABD'li iş insanından flaş bir iddia ortaya atıldı. Filistin asıllı Amerikalı iş adamı Bishara Bahbah, ABD'nin "Gazze'deki savaşı sona erdirmeyi ve tüm esirleri serbest bırakmayı öngören" nihai bir ateşkes önerisinde bulunduğunu ve Hamas yetkililerinin de bunu kabul ettiğini öne sürdü.

3 EYLÜL'DE YAPILAN TOPLANTIDA KARARIN KABUL EDİLDİĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonuna konuşan Babbah, Washington'da 3 Eylül'de bir toplantı yapıldığını ve bu toplantıda "tüm esirlerin serbest bırakılması ve savaşın sona erdirilmesini" öngören nihai bir öneri sunulmasına karar verildiğini söyledi.

ABD'nin söz konusu "kapsamlı" ateşkes önerisiyle ilgili Hamas yetkilileriyle iletişime geçtiğini kaydeden Bahbah, yetkililerin başlangıçta bu kararın resmi olup olmadığından emin olamadıklarını ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabındaki paylaşımı gördükten sonra resmi olduğuna ikna olduklarını ve hemen anlaşmaya onay verdiklerini iddia etti.

Bahbah, Trump'ın Başbakan Binyamin Netanyahu'ya böyle bir anlaşmayı kabul etmesi ve savaşı sona erdirmesi için yoğun baskı yapmaya çalıştığını dile getirdi.

Bahbah, her iki tarafın da görüşmeler konusunda ciddi olması halinde "savaşın iki hafta içinde sona erebileceğini ve bir anlaşmaya varılması konusunda her zamankinden daha fazla olumlu sinyaller" olduğunu öne sürdü.