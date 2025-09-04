ABD'nin ateşkes ve esir takası önerisine Hamas'ın kabul ettiği iddia edildi
ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın elinde olan 20 İsrailli esiri serbest bırakmasına ilişkin yaptığı çağrısının ardından Filistin asıllı ABD'li iş insanı Bishara Bahbah'dan bir iddia ortaya atıldı. Bahbah'ın iddiasına göre; ABD'nin Gazze'deki savaşı sona erdirmeyi ve tüm esirleri serbest bırakmayı öngören nihai bir ateşkes önerisi sunduğu ve Hamas yetkililerinin öneriyi kabul ettiğini öne sürdü.
ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz gün Hamas'ın elinde bulunan 20 İsrailli esiri derhal serbest bırakmasına yönelik çağrısının ardından ABD'li iş insanından flaş bir iddia ortaya atıldı. Filistin asıllı Amerikalı iş adamı Bishara Bahbah, ABD'nin "Gazze'deki savaşı sona erdirmeyi ve tüm esirleri serbest bırakmayı öngören" nihai bir ateşkes önerisinde bulunduğunu ve Hamas yetkililerinin de bunu kabul ettiğini öne sürdü.
3 EYLÜL'DE YAPILAN TOPLANTIDA KARARIN KABUL EDİLDİĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ
Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonuna konuşan Babbah, Washington'da 3 Eylül'de bir toplantı yapıldığını ve bu toplantıda "tüm esirlerin serbest bırakılması ve savaşın sona erdirilmesini" öngören nihai bir öneri sunulmasına karar verildiğini söyledi.
ABD'nin söz konusu "kapsamlı" ateşkes önerisiyle ilgili Hamas yetkilileriyle iletişime geçtiğini kaydeden Bahbah, yetkililerin başlangıçta bu kararın resmi olup olmadığından emin olamadıklarını ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabındaki paylaşımı gördükten sonra resmi olduğuna ikna olduklarını ve hemen anlaşmaya onay verdiklerini iddia etti.
Bahbah, Trump'ın Başbakan Binyamin Netanyahu'ya böyle bir anlaşmayı kabul etmesi ve savaşı sona erdirmesi için yoğun baskı yapmaya çalıştığını dile getirdi.
Bahbah, her iki tarafın da görüşmeler konusunda ciddi olması halinde "savaşın iki hafta içinde sona erebileceğini ve bir anlaşmaya varılması konusunda her zamankinden daha fazla olumlu sinyaller" olduğunu öne sürdü.
TRUMP: 20 İSRAİLLİ ESİRİ SERBEST BIRAKIN
ABD Başkanı Donald Trump 3 Eylül'de, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "Hamas'a elindeki 20 esirin tamamını, 2, 5 veya 7 değil, serbest bırakmasını söyleyin, o zaman işler hızla değişecek, bu iş sona erecek." ifadesini kullanmıştı.
Hamas da 3 Eylül'de "Belirli sayıdaki Filistinli esire karşılık Gazze Şeridi'ndeki tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilerek tüm saldırıları sonlandırması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılmasını" içeren kapsamlı bir ateşkes anlaşması için hazır olduğunu bildirmişti.
Ayrıca Hamas, Gazze Şeridi'nin idaresini kurulacak Filistinli teknokrat bir heyete bırakmaya hazır olduğunu açıklamıştı.
İsrail Başbakanlık Ofisinden Hamas'ın, teklifi kabul etmesiyle ilgili yapılan açıklamada ise "bunun sadece bir propaganda olduğu" değerlendirmesi yapılmıştı.
Açıklamada, Gazze'ye saldırıların İsrail güvenlik kabinesinin belirlediği şartlarla (Hamas'ın silahsızlandırılması, Gazze'nin silahtan arındırılması, esirlerin serbest bırakılması, Gazze'nin güvenliğinin İsrail kontrolüne geçmesi ve Gazze'de Hamas ve Filistin yönetimine bağlı olmayan bir sivil bir yönetim kurulması) sonlanabileceği belirtilmişti.
