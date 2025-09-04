İran Dışişleri Bakanı Erakçi ve Hamas heyetinden Gazze görüşmesi

Katar'ın başkenti Doha'da Hamaslı yetkililer ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi Gazze ile ilgili resmi bir görüşme gerçekleştirdi.

GAZZE'DE SOYKIRIMIN DURMASINA YÖNELİK DİPLOMATİK ÇABALAR ELE ALINDI

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, hareketin Gazze'deki lideri Halil el-Hayye liderliğindeki heyetin Doha'da Erakçi ile bir araya geldiği kaydedildi.

Görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları, Filistin meselesini bekleyen tehlike, işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakı ve Mescid-i Aksa'nın bölünmesinin yanı sıra arabulucular Mısır ve Katar'ın çabaları dahil olmak üzere savaşı durdurmaya yönelik diplomatik temaslar ele alındı.

Taraflar, İsrail'in haziran ayında İran'a yönelik saldırısı ve bunun bölgedeki genel durum üzerindeki etkilerini de değerlendirildi.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, görüşmede, "İsrail'in İslam ümmetinin ve insanlığın düşmanı olduğunu" ve bunun, Gazze halkının direnişi ve fedakarlığı sayesinde somut hale geldiğini belirtti.

