Katil Bibi’den işgal planına ilişkin skandal açıklama: Gazze’de başlayan Gazze’de bitmeli

Katil İsrail ordusu 23 aydır sürdürdüğü kanlı saldırıları sonrasında bölgede 50 binin üzerinden insan yapılan bombardıman ve saldırılarda yaşamını yitirdi. Siyonist hükumet, bölgede insani krizi daha da derinleştirecek politikalar uygularken yardım dağıtım merkezleri dahi hain saldırıların hedefi oldu. Son olarak Gazze'nin tamamen ilhak edilerek bir turizm merkezi yapma çabaları dünya kamuoyunda protestolarla karşılanırken yaptığı son skandal açıklama ile tepkilerin odağı oldu.

"HAMAS'I YENMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail askerlerine hitaben video mesaj paylaştı. Netanyahu video mesajda, Gazze'ye yaklaşık 23 aydır düzenledikleri saldırılar ve bölgenin kuzeyindeki Gazze kentini işgale ilişkin açıklamada bulundu. Netanyahu, "Hamas'ı kesin bir şekilde yenmek için çalışıyoruz, fakat bu süreçte İran eksenini kırarak birlikte harikalar başardık. Gazze'de başlayan Gazze'de bitmeli" ifadelerini kullandı.