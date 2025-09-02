Pakistan'da miting alanında patlama: Ölü ve yaralılar var
Pakistan'ın güneydoğusunda bulunan Belucistan eyaletinde düzenlenen miting alanında patlama meydana geldi. Yaşanan olayda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken 29 kişi ise yaralandı.
Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde düzenlenen mitingin yakınında meydana gelen patlamada 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 29 kişinin yaralandığı bildirildi. Polis, patlamanın eyaletin başkenti Ketta'daki Shahwani Stadyumu'nun dışında, mitingin sona ermesinden kısa süre sonra meydana geldiğini belirtti.
Patlamanın nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.