02 Eylül 2025, Salı
Haberler Dünya Haberleri Pakistan'da miting alanında patlama: Ölü ve yaralılar var

Pakistan'da miting alanında patlama: Ölü ve yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 02.09.2025 22:28
ABONE OL
Pakistan’da miting alanında patlama: Ölü ve yaralılar var

Pakistan'ın güneydoğusunda bulunan Belucistan eyaletinde düzenlenen miting alanında patlama meydana geldi. Yaşanan olayda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken 29 kişi ise yaralandı.

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde düzenlenen mitingin yakınında meydana gelen patlamada 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 29 kişinin yaralandığı bildirildi. Polis, patlamanın eyaletin başkenti Ketta'daki Shahwani Stadyumu'nun dışında, mitingin sona ermesinden kısa süre sonra meydana geldiğini belirtti.

Patlamanın nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Pakistan’da miting alanında patlama: Ölü ve yaralılar var Pakistan’da miting alanında patlama: Ölü ve yaralılar var Pakistan’da miting alanında patlama: Ölü ve yaralılar var
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör