ABD'de gözaltına alınan sürücüden acı haber! Hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti
ABD'nin New York kentinde turistleri gezdirmek için kullanılan bisiklet taksilerde çalışan Musa Çetin, polisler tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaştı. Çetin yaşadığı sağlık sorunun ardından hastaneye kaldırıldı fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
New York'ta turistleri gezdirmek amacıyla kullanılan bisiklet taksilerde çalışan Musa Çetin, New York Polisi (NYPD) tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.
Genellikle gözaltındaki yaralıların sevk edildiği Bellevue Hastanesine getirilen Çetin'in bilincinin kapalı ve durumunun ciddi olduğu belirtilmişti.
ACI HABER GELDİ
AA muhabirinin yakın çevresinden edindiği bilgiye göre, Çetin bugün tedavi gördüğü hastanede öldü.
Arkadaşları, Çetin'in ölümüne ilişkin adlı tıp raporunun ardından işlemlerinin tamamlanarak Türkiye'ye gönderilmesinin beklendiğini aktardı.
Çetin'in ölüm haberi üzerine hastane önünde toplanan arkadaşları ve Türk toplumundan bazı üyeler, yetkililere olayın aydınlatılması çağrısında bulundu.