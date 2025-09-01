Netanyahu'dan Suriye'deki çatışmalarda skandal sözler: Kiminle uğraştığımızı iyi biliyoruz | Bibi'nin sözleri Türkiye'ye mi?
Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'nin yanı sıra Suriye'nin güneyindeki Golan Tepeleri'nde sürdürdüğü saldırıların ardından İsrail'in Kanal 24 televizyonuna katılarak skandal açıklamalarda bulundu. Netanyahu verdiği röportajında saf biri olmadığını belirterek "Suriye'de kiminle uğraştığımızı çok iyi biliyorum. Bu yüzden güç kullandık" dedi. İsrail Başbakanı'nın bu sözlerindeki asıl hedef Türkiye mi? A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına katılan uzman isimler Türkiye'nin son 50 yıl içerisindeki savaşlara değinerek Netanyahu'nun küstah sözlerini değerlendirdi. Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, Netanyahu'nun sözlerinin açıkça Türkiye'ye olduğunu belirterek "Bu coğrafyada güçlü olan savaşı nerede karşılayacağına karar verir. İsrail ile Türkiye karşı karşıya kalacaksa savaşın yerine güçlü olan yani Türkiye bu karar verir." dedi. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman ise "İki devletin cephede kalmasına ihtiyaç yok. Türkiye ve İsrail, Suriye özelinde karşı karşıya gelmiş durumda." ifadelerini kullandı.
Terör devleti İsrail, Gazze'de milyonlarca masum sivili aç ve susuz bırakarak insanlık dışı soykırımını sürdürürken diğer yandan Suriye'de Dürzi nufüsunun yoğun olduğu Golan Tepeleri üzerinden de saldırılarının devam ediyor. Bebek katili Netanyahu, Orta Doğu'yu kana bulayan çatışmaların şiddetini artırırken İsrail medyasına yaptığı açıklamalarıyla yine bir skandala imza attı.
Binyamin Netanyahu, Suriye'de gerçekleştirdiği saldırıların ardından Kanal 12'ye yaptığı açıklamada "Ben saf değilim ve Suriye'de kiminle uğraştığımızı çok iyi biliyorum. Bu yüzden güç kullandık" dedi. Katil Netanyahu'nun bu sözlerinin anlamı nedir? İsrail'in hedefinde açıkça Türkiye mi var? A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına katılan uzman isimler İsrail medyasında yer alan açıklamaları ve Türkiye'nin son 50 yılda yakın coğrafyasında yaşanan savaşları ele aldı.
"TÜRKİYE SURİYE DENKLEMİNDE BÖLGESEL GÜÇ HALİNE GELDİ"
Gazeteci Kurtuluş Tayiz Orta Doğu'da yaşanan savaşları ele alarak Türkiye'nin bölgesel bir güç haline geldiğini vurguladı. Tayiz; "Orta Doğu'da yaşanan savaşlar bölgede kimin egemen olacağıyla ilgili büyük bir bölgesel hakimiyet savaşı var. 1980-1988 İran-Irak savaşı iki ülkeyi coğrafyada güçsüz düşüren savaştır. ABD, İran ve Irak'a savaş sürecinde silah vermesinin ardından 2003 yılına kadar (ABD'nin Irak'a işgali) güç dengesi İsrail lehine döndü. 2011 yılında Suriye iç savaşında Lübnan, İsrail tarafından tasfiye edildi. Irak, İran ve Suriye, İsrail lehine devreden çıkarılan güçler oldu. Türkiye, Suriye denkleminde bölgesel güç kazandı. Bölgede hakimiyet savaşında İsrail ve Türkiye çekişme sürecinde İran geride kaldı, Lübnan tasfiye edildi, Suriye güçten düşürüldü. Güç mücadelesinde baş aktörleri bu ülkeler arasında yürütülüyor. " dedi.
"TÜRKİYE'DE SAVAŞ İÇTEN BAŞLATILMAYA ÇALIŞILDI"
Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, son 50 yılda Türkiye'nin çevresinde olan savaşlarda Orta Doğu'da yaşanan savaş ve çatışmalara değinirken "Güney'deki savaşlar ABD'nin hegemonya kurmak için çıkardığı savaşlardır. 2003'de ABD'li diplomat Condoleezza Rice Orta Doğu'da 22 ülkenin sınırları değişecek demişti. O cümleden yola çıkarak bu savaşlar başlatıldı. 1984 yılında PKK terör örgütü Şemdinli-Eruh baskını yaptı ve aynı yıl FETÖ kuruldu. Hatırlayın 1984-1985-1986 FETÖ'cülere soruları vererek askeri liselere sokmaya başladılar. Benim için PKK'nın eylem başladığı yıl FETÖ'nün kuruluşu. İkiside ABD tarafından kurgulanmış CIA'in ortaya koyduğu esaslarla Türkiye'de savaş içten başlatılmaya çalışıldı. Yapılan tüm saldırılar Türkiye'yi içten bölme planlarını parçasıdır. Orta Doğu'da yaşanan savaşlardan sonra İsrail-Türkiye savaşını da bu alandaki savaşların arasında yer alacak." ifadelerini kullandı.
"SAVAŞI NEREDE KARŞILAYACAĞINA TÜRKİYE KARAR VERİR"
Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, İsrail'in Lübnan ve Suriye'nin Golan bölgesi üzerinden Türkiye'yi hedef aldığını belirterek "İsrail, Lübnan ve Suriye üzerinde Türkiye-İsrail ordusunun karşı karşıya kalma ihtimali çok yüksek. Bu coğrafyada güçlü olan savaşı nerede karşılayacağına karar verir. ABD-Rusya ile savaşına Ukrayna'da, Çin ile savaşına ise Tayvan'ı belirleyerek karar verdi. İsrail savaşı istediği yerde karşılıyor. İsrail ile Türkiye karşı karşıya kalacaksa savaşın yerine güçlü olan karar verir. O yüzden Türkiye bu kararı verir." dedi.
"TÜRKİYE VE İSRAİL SURİYE ÖZELİNDE KARŞI KARŞIYA"
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman ise Netanyahu'nun sözlerinin açıkça Türkiye'ye yönelik olduğunu belirterek "İki devletin cephede kalmasına ihtiyaç yok. Türkiye ve İsrail Suriye özelinde karşı karşıya gelmiş durumda." ifadelerini kullandı.
"KOMPLO TEORİSİ SAYARAK İTİBARSIZLAŞTIRMAMAK GEREKİYOR"
Araştırmacı ve Gazeteci Murat Akan, yıllar içerisinde uluslararası arenada yaşanan olayların birçok uzman tarafından komplo teorisi olarak belirtildiği fakat yaşanan süreçte gerçeklerin tek tek ortaya çıktığını vurgulayarak; "Türkiye - İsrail savaşı düne kadar komplo teorisi olarak söyleniyordu. Büyük İsrail projesi denildiğinde bazı uzmanlar tarafından konu ciddiye alınmıyordu. Geçtiğimiz günlerde Netanyahu ülkesindeki bir televizyon kanalında eski milletvekiline verdiği röportajında, sunucu tarafından Büyük İsrail projesinin üzerinde bulunduğu bir kolye hediye edildi. Netanyahu'ya o hediyenin ardından 'Buna inanıyor musunuz?' sorusu soruldu. Binyamin Netanyahu ise verdiği cevabında 'Ben bunu gerçekleştirmekle görevliyim' dedi. Kısaca bazı şeyleri anlatırken politik gerçeği devletlerarası ilişkileri ve diplomasiyi göz ardı etmemek gerekiyor. Bu tür söylemleri komplo teorisi olarak atfedip itibarsızlaştırdığınızda gerçekler ortaya çıkıyor." dedi.
