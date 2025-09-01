Netanyahu’dan Suriye’deki çatışmalarda skandal sözler: Kiminle uğraştığımızı iyi biliyoruz | Bibi’nin sözleri Türkiye’ye mi?

Terör devleti İsrail, Gazze'de milyonlarca masum sivili aç ve susuz bırakarak insanlık dışı soykırımını sürdürürken diğer yandan Suriye'de Dürzi nufüsunun yoğun olduğu Golan Tepeleri üzerinden de saldırılarının devam ediyor. Bebek katili Netanyahu, Orta Doğu'yu kana bulayan çatışmaların şiddetini artırırken İsrail medyasına yaptığı açıklamalarıyla yine bir skandala imza attı.

Binyamin Netanyahu, Suriye'de gerçekleştirdiği saldırıların ardından Kanal 12'ye yaptığı açıklamada "Ben saf değilim ve Suriye'de kiminle uğraştığımızı çok iyi biliyorum. Bu yüzden güç kullandık" dedi. Katil Netanyahu'nun bu sözlerinin anlamı nedir? İsrail'in hedefinde açıkça Türkiye mi var? A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına katılan uzman isimler İsrail medyasında yer alan açıklamaları ve Türkiye'nin son 50 yılda yakın coğrafyasında yaşanan savaşları ele aldı.