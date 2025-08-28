İsrail’den Şam’a hava saldırısı! Askeri noktalar hedef alındı

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, gece saatlerinde bölgede saha taraması yapan Suriye ordu birlikleri gözetleme ve dinleme cihazları buldu. Cihazlara müdahale edildiği sırada İsrail'e ait savaş uçakları bölgeyi vurdu. Haberde, saldırıların ardından ölü ve yaralı askerlerin olduğu, araçların da tahrip edildiği belirtildi.

HAVA İNDİRME OPERASYONU

İsrail hava saldırılarının, bölgeye ulaşımı engellemek amacıyla sürdüğü aktarılırken, Suriye ordusunun bazı sistemleri imha ettiği ve hayatını kaybeden askerlerin naaşlarının bölgeden çıkarıldığı ifade edildi.

Öte yandan, saldırıların hemen ardından İsrail ordusunun bölgede hava indirme operasyonu gerçekleştirdiği ve keşif uçaklarının yoğun uçuşlarını sürdürdüğü bildirildi.

Dün öğle saatlerinde de İsrail, aynı bölgede düzenlediği hava saldırılarında 6 Suriye askerini öldürmüştü.

İSRAİL'DEN SALDIRI SONRASI AÇIKLAMA

İsrail işgal güçlerinin Şam yakınındaki üsse çıkarma yaptığı haberlerinin ardından Savunma Bakanı Yisrael Katz, "İsrail ordusunun tüm cephelerde mücadele ettiği" açıklaması yaptı.

Uluslararası basında çıkan haberde, İsrailli işgalcilerin Suriye ordusuna ait Şam yakınlarındaki bir üsse çıkarma yaptığı belirtildi.



Çıkarma sırasında Suriye ve İsrail askerleri arasında herhangi bir çatışma yaşanmadığı, yaklaşık 2 saat kaldıktan sonra İsrailli işgalcilerin bölgeden ayrıldığı ifade edildi.

KATZ: TÜM CEPHELERDE FAALİYET GÖSTERİYORUZ



İsrail işgal güçlerinin Suriye'ye hava saldırısı düzenlediği ve Şam yakınlarındaki bir üsse asker çıkardığı haberlerinin ardından Savunma Bakanı Katz'dan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından dolaylı Suriye açıklaması geldi.



Katz, Suriye'deki saldırıların gündemde olduğu anlarda, "Güçlerimiz İsrail'in güvenliği için gece gündüz tüm cephelerde faaliyet gösteriyor." ifadesini kullandı.