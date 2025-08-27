ABD'de ilkokulda dehşet! Silahlı saldırıda 3 ölü çok sayıda yaralı var | Trump'tan açıklama
ABD’nin Minnesota eyaletinde özel bir ilkokulda korku dolu dakikalar yaşandı. Düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 20 kişi de yaralandı. ABD Başkanı Donald Trump, saldırı hakkında bilgilendirildiğini belirterek, "FBI hızlı bir şekilde olaya müdahale etti ve şu anda olay yerindeler. Beyaz Saray bu korkunç olayı takip etmeye devam edecek" dedi.
ABD'nin Minnesota eyaletinde özel bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.
ABD'nin Minnesota eyaletinde yer alan Minneapolis kentinde özel bir ilkokul olan Annunciation Katolik Okulu'na silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı ihbarının ardından bölgeye çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.
SALDIRGAN DA DAHİL 3 ÖLÜ
ABD Adalet Bakanlığı'ndan bir yetkili, saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığını açıklayarak, saldırganın da ölenler arasında olduğunu söyledi.
Yaklaşık 395 öğrencisi olan okulda yeni eğitim-öğretim yılı iki gün önce başlamıştı. Yerel basın, saldırının çocukların sabah ayininde olduğu sırada düzenlendiğini aktardı.
TRUMP: SARAY BU KORKUNÇ OLAYI TAKİP EDECEK
ABD Başkanı Donald Trump, saldırı hakkında bilgilendirildiğini belirterek, "FBI hızlı bir şekilde olaya müdahale etti ve şu anda olay yerindeler. Beyaz Saray bu korkunç olayı takip etmeye devam edecek" dedi.
