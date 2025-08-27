27 Ağustos 2025, Çarşamba
Haberler Dünya Haberleri ABD'de ilkokulda dehşet! Silahlı saldırıda 3 ölü çok sayıda yaralı var | Trump'tan açıklama

ABD'de ilkokulda dehşet! Silahlı saldırıda 3 ölü çok sayıda yaralı var | Trump'tan açıklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 27.08.2025 21:29 Güncelleme: 27.08.2025 21:30
ABONE OL
ABD’de ilkokulda dehşet! Silahlı saldırıda 3 ölü çok sayıda yaralı var | Trump’tan açıklama

ABD’nin Minnesota eyaletinde özel bir ilkokulda korku dolu dakikalar yaşandı. Düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 20 kişi de yaralandı. ABD Başkanı Donald Trump, saldırı hakkında bilgilendirildiğini belirterek, "FBI hızlı bir şekilde olaya müdahale etti ve şu anda olay yerindeler. Beyaz Saray bu korkunç olayı takip etmeye devam edecek" dedi.

ABD'nin Minnesota eyaletinde özel bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

ABD'nin Minnesota eyaletinde yer alan Minneapolis kentinde özel bir ilkokul olan Annunciation Katolik Okulu'na silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı ihbarının ardından bölgeye çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

SALDIRGAN DA DAHİL 3 ÖLÜ

ABD Adalet Bakanlığı'ndan bir yetkili, saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığını açıklayarak, saldırganın da ölenler arasında olduğunu söyledi.

Yaklaşık 395 öğrencisi olan okulda yeni eğitim-öğretim yılı iki gün önce başlamıştı. Yerel basın, saldırının çocukların sabah ayininde olduğu sırada düzenlendiğini aktardı.

TRUMP: SARAY BU KORKUNÇ OLAYI TAKİP EDECEK

ABD Başkanı Donald Trump, saldırı hakkında bilgilendirildiğini belirterek, "FBI hızlı bir şekilde olaya müdahale etti ve şu anda olay yerindeler. Beyaz Saray bu korkunç olayı takip etmeye devam edecek" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD’de ilkokulda dehşet! Silahlı saldırıda 3 ölü çok sayıda yaralı var | Trump’tan açıklama ABD’de ilkokulda dehşet! Silahlı saldırıda 3 ölü çok sayıda yaralı var | Trump’tan açıklama ABD’de ilkokulda dehşet! Silahlı saldırıda 3 ölü çok sayıda yaralı var | Trump’tan açıklama
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör