24 Ağustos 2025, Pazar
Haberler Dünya Haberleri Moskova'da patlama dehşeti! Ölü ve yaralılar var

Moskova'da patlama dehşeti! Ölü ve yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 24.08.2025 21:34 Güncelleme: 24.08.2025 21:35
ABONE OL
Moskova’da patlama dehşeti! Ölü ve yaralılar var

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir oyuncak mağazasında helyum tüpü patladı. Binanın tahliye edildiği patlama sonucu en az 1 kişi hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Rusya'da bir oyuncak mağazasında helyum tüpünün patlaması sonucu en az 1 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Detsky Mir" olarak bilinen Central Children's Store adlı oyuncak mağazasında helyum tüpü patladı. Lubyanka Meydanı'nda Federal Güvenlik Servisi (FSB) genel merkezinin yakınında yer alan ve restoran, mağaza ve sinemaya da ev sahipliği yapan oyuncak mağazası binası tahliye edildi.

"MAALESEF 1 ÖLÜM VAR"

Mağazada meydana gelen patlamada en az 1 kişi hayatını kaybetti. Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, "Maalesef, ilk bilgilere göre olay sonucunda bir ölüm var ve bazı insanlar yaralandı" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Moskova’da patlama dehşeti! Ölü ve yaralılar var Moskova’da patlama dehşeti! Ölü ve yaralılar var Moskova’da patlama dehşeti! Ölü ve yaralılar var
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör