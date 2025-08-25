Trump’tan Rusya’ya ekonomik baskı: Hindistan üzerinden Ukrayna planı

Vance, NBC News'e verdiği röportajda, Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde yaptığı görüşmenin ardından değerlendirmelerde bulundu.



Trump'ın Rusya'ya karşı agresif ekonomik baskı uyguladığını savunan Vance, "Örneğin, Rusların petrol ekonomisinden zengin olmasını zorlaştırmak için Hindistan'a ikincil gümrük vergileri uyguladı." dedi.



Vance, Trump'ın Moskova yönetimini "dünya ekonomisine dahil etme" niyetini taşıdığını ancak bunun, Rusya'nın Ukrayna ile arasında devam eden savaşı durdurması koşuluyla hayata geçirilebileceğini söyledi.



Rusya'nın savaşı sonlandırmaması durumunda izole olmaya devam edeceğini belirten Vance, "(Trump) Başkan, Ruslara bu savaşı durdurmaları için (eski ABD Başkanı Joe) Biden'ın üç yılda uyguladığından daha fazla ekonomik baskı uyguladı." şeklinde konuştu.

