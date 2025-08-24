İran'dan "Büyük İsrail" uyarısı: Tüm dünyayı tehdit ediyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, "Büyük İsrail" yanılsamasının yalnızca bölgeyi değil, tüm dünyayı tehdit eden varoluşsal bir tehlike olduğunu belirterek, İsrail'in saldırgan politikalarına karşı İslam ülkelerinin ortak tutum alması gerektiğini vurguladı.

"İİT TOPLANTISI TARİHİ DÖNÜM NOKTASI OLMALI"

Suudi Arabistan'ın İngiltere merkezli Şarkul Avsat gazetesinde "Büyük İsrail hayali, uluslararası barış için varoluşsal bir tehdittir" başlıklı bir makale kaleme alan Erakçi, önümüzdeki günlerde düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları toplantısının, İslam ülkeleri açısından tarihi bir dönüm noktası olması gerektiğini belirtti.

Erakçi, "Bu toplantı sadece Filistin halkıyla dayanışma mesajları ya da mevcut durumdan duyulan üzüntüyle sınırlı kalmamalıdır. İsrail'in saldırılarını durdurmak için bölgesel ve uluslararası düzeyde bir ittifak kurmak adına nadir fırsatlardan biridir." ifadelerini kullandı.

"SURİYE'Yİ PARÇALAMA AMACI GÜDÜYOR"

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının ötesine geçtiğini ve Suriye'yi parçalama amacı güttüğünü belirten Erakçi, Binyamin Netanyahu hükümetinin "doymak bilmez yayılmacı politikalarının" sadece Filistin için değil, tüm İslam coğrafyası için ciddi bir tehdit oluşturduğunu kaydetti.

Bazı Arap ülkeleri ile İsrail arasında imzalanan Abraham Anlaşması'nın aldatıcı vaatler içerdiğini belirten Erakçi, bu tür yaklaşımların İslam dünyası için büyük zararlara yol açabileceği uyarısında bulundu.