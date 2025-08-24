İsrail’den Yemen’in başkenti Sana’ya ağır bombardıman

El Masirah, pazar günü düzenlenen saldırıda bir petrol işleme tesisi ve bir elektrik santralinin hedef alındığını duyurdu. Ölü veya yaralı sayısına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İsrail'in Kanal 12 televizyonu, hedefler arasında Sana'daki cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin de bulunduğunu bildirdi.

BEDELİ NE OLURSA OLSUN GAZZE'YE DESTEK

İsrail'in saldırıları, Husilerin İsrail'e füze fırlattığını duyurmasından iki gün sonra geldi. Husiler, bu saldırıların İsrail'i Gazze'deki kuşatma ve saldırılarını durdurmaya zorlamak için yapıldığını belirtiyor.

Pazar günü açıklama yapan Husiler, İsrail'in saldırılarının kendilerini durduramayacağını vurguladı.

Husi yetkilisi Muhammed el-Buhaiti, "İsrail'in Yemen'e yönelik saldırıları, Gazze'ye desteğimizi sürdürmemize engel olmayacak, bedeli ne olursa olsun." dedi.

El-Buhaiti, "Elimizde sadece iki seçenek var: ya cennette ebediyet ya da cehennemde ebediyet." ifadelerini kullandı.