Haberler Dünya Haberleri İsrail yine Lübnan'ı vurdu! Hava saldırılarında 4 yaralı var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2025 00:12
İsrail yine Lübnan’ı vurdu! Hava saldırılarında 4 yaralı var

İsrail Lübnan ile anlaşmaya varmasına rağmen ateşkes ihlallerini sürdürüyor. İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyine düzenlediği hava saldırıları sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

İsrail, Lübnan ile geçtiğimiz yıl kasım ayında varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nabatieh bölgesindeki Ansar'a ve Tyre bölgesinde yer alan el-Housh'a hava saldırıları düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, el-Housh'a düzenlenen hava saldırısında ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 281 kişi hayatını kaybetti, 593 kişi de yaralandı.

