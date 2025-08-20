Siyonist ordu katliamlarına yenisini ekliyor: Eski basketbolcu Şalan yardıma ulaştığı sırada öldürüldü
İşgalci İsrail ordusu 23 aydır Gazze'de sürdürdüğü katliamlarına ara vermeden devam ediyor. Milyonlarca Filistinli açlık ve susuzlukla yaşam mücadelesi verirken, eski basketbolcu Muhammed Şalan'ın çocuklarını doyurmak için yardım noktasına gittiği sırada katil Siyonist ordusu tarafından hedef alındığı öğrenildi. Filistin Milli Basketbol Takımı'nın eski oyuncusu Muhammed Şalan, Han Yunus'ta açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.
Katil İsrail ordusu her geçen gün Gazze'de açlık ve susuzluğu silah olarak kullanırken bölgede milyonlarca Filistinli karnını doyurmak için canını ortaya koyarak ayakta kalma mücadelesi veriyor.
İNSANİ YARDIMA ULAŞTIĞI SIRADA KATLEDİLDİ
Siyonist ordu bölgeye insani yardımları engellerken diğer yandan yardım taşıyan masum sivilleri de hedef alıyor. Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre Filistin Milli Basketbol Takımı'nın eski oyuncusu Muhammed Şalan'ı, çocuklarını doyurmak için insani yardıma ulaşmaya çalıştığı sırada hedef alarak hayatını kaybettiği belirtildi.
Yer alan haberde; "İşgal güçleri, çocuklarını doyurmak için Han Yunus'ta insani yardıma ulaşmaya çalışan 40 yaşındaki Şalan'a ateş açtı. Şalan, açılan ateş sonucu şehit oldu." ifadelerine yer verdi.
KIZI İÇİN YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNUYORDU
Haberde, Şalan'ın böbrek yetmezliği bulunan ve sepsis hastası kızı Meryem için de yiyecek ve ilaç aramak zorunda kaldığı, sık sık yardım çağrısında bulunduğu aktarıldı.