Siyonist ordu katliamlarına yenisini ekliyor: Eski basketbolcu Şalan yardıma ulaştığı sırada öldürüldü

Katil İsrail ordusu her geçen gün Gazze'de açlık ve susuzluğu silah olarak kullanırken bölgede milyonlarca Filistinli karnını doyurmak için canını ortaya koyarak ayakta kalma mücadelesi veriyor.

İNSANİ YARDIMA ULAŞTIĞI SIRADA KATLEDİLDİ

Siyonist ordu bölgeye insani yardımları engellerken diğer yandan yardım taşıyan masum sivilleri de hedef alıyor. Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre Filistin Milli Basketbol Takımı'nın eski oyuncusu Muhammed Şalan'ı, çocuklarını doyurmak için insani yardıma ulaşmaya çalıştığı sırada hedef alarak hayatını kaybettiği belirtildi.

Yer alan haberde; "İşgal güçleri, çocuklarını doyurmak için Han Yunus'ta insani yardıma ulaşmaya çalışan 40 yaşındaki Şalan'a ateş açtı. Şalan, açılan ateş sonucu şehit oldu." ifadelerine yer verdi.

KIZI İÇİN YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNUYORDU

Haberde, Şalan'ın böbrek yetmezliği bulunan ve sepsis hastası kızı Meryem için de yiyecek ve ilaç aramak zorunda kaldığı, sık sık yardım çağrısında bulunduğu aktarıldı.