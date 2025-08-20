20 Ağustos 2025, Çarşamba
ABD'de kasırga alarmı: Bölgede zorunlu tahliye emri verildi

ABD'de kasırga alarmı: Bölgede zorunlu tahliye emri verildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2025 02:40
ABD’de kasırga alarmı: Bölgede zorunlu tahliye emri verildi

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletine yaklaşan Erin Kasırgası nedeniyle Hatteras Adası sakinlerine şiddetli sel uyarılarda bulunuldu. Yetkililer tarafından yaklaşan kasırga nedeniyle bölge sakinleri için zorunlu tahliye emri verildi.

ABD, Atlantik Okyanusu'ndan yaklaşan Erin Kasırgasına hazırlanırken, Kuzey Carolina'nın Hatteras Adası sakinleri için zorunlu tahliye emri verildiği duyuruldu.

Adada şiddetli sel uyarısı yapılırken, adanın bağlı bulunduğu Dare bölgesinde de acil durum ilan edildi.

Şiddeti saatte 165 kilometreye ulaşan ve "Kategori 2" şiddetinde ilerleyen Erin Kasırgasının karaya vurması beklenmiyor. Ancak kasırganın şiddetli fırtınalar, tehlikeli dalgalar ve kıyı bölgelerde sellere yol açabileceği öngörülüyor.

