Avustralya'dan Netanyahu'ya tokat gibi cevap! "Güç kaç kişiyi bombaladığınla ölçülmez"

Avustralya'nın, Filistin devletini tanıma kararı ve sonrasında İsrail'deki aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisinin üyesi Simcha Rothman'ın vizesini "ayrılığa yol açtığı" gerekçesiyle iptal etmesinin ardından iki ülke arasındaki gerilim sürüyor.



Bakan Burke, ABC News'e verdiği mülakatta Netanyahu'nun Albanese'ye yönelik "Tarih, Albanese'yi olduğu gibi hatırlayacak, İsrail'e ihanet eden ve Avustralyalı Yahudileri terk eden zayıf bir politikacı." ifadelerine tepki gösterdi.