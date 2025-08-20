Avustralya'dan Netanyahu'ya tokat gibi cevap! "Güç kaç kişiyi bombaladığınla ölçülmez"
Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, Başbakan Anthony Albanese'yi 'zayıf' diye nitelendiren İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya, 'Güç, kaç kişiyi bombalayabileceğin veya kaç çocuğu aç bırakabileceğinle ölçülmez.' yanıtını verdi.
Avustralya'nın, Filistin devletini tanıma kararı ve sonrasında İsrail'deki aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisinin üyesi Simcha Rothman'ın vizesini "ayrılığa yol açtığı" gerekçesiyle iptal etmesinin ardından iki ülke arasındaki gerilim sürüyor.
Bakan Burke, ABC News'e verdiği mülakatta Netanyahu'nun Albanese'ye yönelik "Tarih, Albanese'yi olduğu gibi hatırlayacak, İsrail'e ihanet eden ve Avustralyalı Yahudileri terk eden zayıf bir politikacı." ifadelerine tepki gösterdi.
Netanyahu'nun, Filistin devletine destek veren ülkelere sert çıkıştığını belirten Burke, "Güç, kaç kişiyi bombalayabileceğin veya kaç çocuğu aç bırakabileceğinle ölçülmez. Güç, Başbakan Anthony Albanese'nin yaptığıyla çok daha iyi ölçülür." dedi.
Burke, Filistinli çocukları doğrudan "düşman" olarak nitelediği gerekçesiyle Rothman'ın vizesinin iptal edildiğini kaydederek, Avustralya'nın Filistin'i tanıma kararına karşı çıkan muhalefet koalisyonuna ilişkin şunları kaydetti:
"Koalisyon, sadece Yahudi topluluğa zarar verenlerin reddedilmesi gerektiğini düşünüyor gibi görünüyor. Filistinli veya Müslüman topluluğa zarar verecekleri reddetmem gerektiğini düşünmüyor."
Öte yandan, Başbakan Albanese ise Netanyahu'nun kendisine yönelik ifadelerine ilişkin yaptığı açıklamada "diğer ülkelerin liderlerine saygı duyduğunu ve bu ifadeleri kişisel algılamadığını" söyledi.
AVUSTRALYA, İSRAİLLİ SİYASETÇİNİN VİZESİNİ İPTAL ETMİŞTİ
Avustralya, 18 Ağustos'ta İsrailli aşırı sağcı siyasetçi Simcha Rothman'ın vizesini, "ayrılığa yol açan kişilerin" ülkeye gelmesinin onaylanamayacağı gerekçesiyle iptal etmiş ve ülkeye seyahatinin 3 yıl süreyle yasaklandığını doğrulamıştı.
Rothman'ın vizesinin iptalinin ardından Tel Aviv yönetimi aynı gün içinde, Avustralya'nın işgal altında bulunan Filistin nezdindeki diplomatlarının İsrail'deki oturum vizesini iptal kararı almıştı.
İsrail Başbakanı Netanyahu, Filistin devletini tanıyacaklarını duyuran Avustralya Başbakanı Albanese'yi İsrail'e "ihanet etmekle" suçlamıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Uzman ve Başöğretmenlik başvuru ekranı MEBBİS 2025 | Uzman öğretmenlik başvurusu nereden yapılır, şartları neler?
- Dünyanın En İyi 50 Tuzlu Hamur İşi açıklandı! Türkiye’den 10 yemek listeye girdi
- Başak yeni ayı hangi gün, saat kaçta meydana gelecek? Ağustos ayı yeniayı nasıl etkileyecek?
- Bir tabak yemek için servet ödeniyor! İşte dünyanın en pahalı 5 yiyeceği
- 2025-BKUBTS Başvuru Ekranı ve KILAVUZU PDF İNDİR | Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık yazılı sınavı ne zaman?
- Emekli maaşına haciz uygulanır mı? Banka kredilerinde yeni sistemle dikkat! SSK ve BAĞ-KUR’lular için kritik
- DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Dikey Geçiş Sınavı tercihleri başladı mı, kaç tercih hakkı bulunuyor?
- YKS TERCİH SONUÇLARI açıklandı mı, bugün açıklanır mı? Hangi üniversiteyi kazandım? ÖSYM AİS…
- Jandarma 8 bin uzman erbaş alımı yapacak! Başvurular nereden yapılacak, son gün ne zaman? Şartlar ve kadrolar açıklandı
- Bankalardan faizsiz kredi atağı: 90 bin TL’ye kadar limit, 3 ay vade
- A101 kırtasiye kataloğu geldi! 20-21 Ağustos aktüel ürünler: Okul çantası, suluk, kalem, defter, boya setleri
- Özel Güvenlik sınavı bu hafta sonu mu, ne zaman? 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi ÖGG sınavı saat kaçta?