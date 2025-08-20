20 Ağustos 2025, Çarşamba
Haberler Dünya Haberleri İngiltere'de yılın futbolcusu Salah oldu

İngiltere'de yılın futbolcusu Salah oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 20.08.2025 01:48 Güncelleme: 20.08.2025 01:48
ABONE OL
İngiltere’de yılın futbolcusu Salah oldu

İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından verilen Premier Lig'de yılın oyuncusu ödülünü, Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah kazandı.

PFA'dan yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki Salah, takım arkadaşı Alexis Mac Allister, Manchester United kaptanı Bruno Fernandes, Newcastle United'dan Alexander Isak, Chelsea'den Cole Palmer ve Arsenal'dan Declan Rice'ı geride bırakarak ödüle layık görüldü.

Liverpool'un geçen sezon kazandığı şampiyonlukta önemli rol oynayan Salah, bu ödülü üç kez kazanan ilk oyuncu oldu. Yılın genç futbolcusu ise Aston Villa'nın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Morgan Rogers seçildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İngiltere’de yılın futbolcusu Salah oldu İngiltere’de yılın futbolcusu Salah oldu İngiltere’de yılın futbolcusu Salah oldu
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör