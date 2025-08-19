Rusya duyurdu! Ukrayna ile takas: Bin Ukraynalı askerin cenazesi teslim edildi

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinsky, İstanbul'da varılan anlaşma çerçevesinde bin Ukraynalı askerin cenazesinin 19 Rus askerin cenazesi ile takas edildiğini bildirdi.

19 RUS ASKER CENAZESİ TESLİM ALINDI

Rusya ile Ukrayna arasında bir esir takası daha gerçekleştirildi. Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinsky yaptığı açıklamada, "İstanbul'da kararlaştırıldığı üzere, bugün bin Ukraynalı askerin cenazesini Ukrayna tarafına teslim ettik, 19 Rus cenazesi ise bir ay öncesiyle aynı sayıda olmak üzere iade edildi" dedi.

Rusya, İstanbul'da varılan anlaşma kapsamından 3 binden fazla askerin cenazesini Ukrayna'ya teslim etti.