Mısır’daN ateşkes açıklaması: Top İsrail sahasında | Tel Aviv 2 gün içinde yanıt verecek iddiası

Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdellaty, Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin arabulucuların İsrail ve Hamas'a sunduğu son teklif hakkında yaptığı açıklamada, "Top İsrail'in sahasında" dedi.

Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdellaty, Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin arabulucuların İsrail ve Hamas'a sunduğu son teklif hakkında açıklamada bulundu. Abdellaty, Hamas'ın olumlu yanıt verdiği son ateşkes teklifini kabul etmesi için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunarak, "Top İsrail'in sahasında ve Gazze'deki insani felaketin etkilerini hafifletmeye yardımcı olacak bu öneriyi kabul etmesi için İsrail'e baskı yapılmalı" dedi.

İSRAİL'İN TEKLİFE İKİ GÜN İÇİNDE YANIT VERECEĞİ İDDİASI

İsrail, daha önce tüm rehinelerin tek seferde serbest bırakılmasını öngören bir anlaşmayla ilgilendiğini açıklasa da iki İsrailli yetkili, İsrail'in Hamas'ın dün kabul ettiği teklifi incelediğini aktardı. İsrailli yetkililer, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ateşkes teklifini görüşmek üzere yakında bir toplantı düzenlemesinin beklendiğini belirtti. İsrail basını, İsrail'in önümüzdeki iki gün içinde teklife bir yanıt vermesinin beklendiğini iddia etti.

"Bu teklif başarısız olursa kriz daha da kötüleşecek"

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensar, sunulan son ateşkes teklifine Hamas'tan olumlu cevap aldıklarını, İsrail'den cevap beklediklerini belirterek, teklifin ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un önceki teklifiyle "neredeyse aynı" olduğunu vurgulamıştı. El-Ensari, "Bu teklif başarısız olursa kriz daha da kötüleşecek" demişti.