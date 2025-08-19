ABD'den barışı destekleme sürecine destek vurgusu: Ukrayna'ya asker gönderilecek mi?
ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle gerçekleştirdiği görüşmede Ukrayna'nın güvenlik garantileri masaya yatırıldı. Bölgede barışın sağlanması için destek verileceği belirtilmesinin ardından Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, dünkü görüşmeye yönelik soruları yanıtladı. Levitt, Trump'ın Ukrayna'nın güvenliğinin sağlanmasının gerektiğini fakat sahada asker bulundurulmayacağının altını çizdi.
Beyaz Saray'da dün gerçekleşen Ukrayna zirvesinde Ukrayna başta olmak üzere Fransa, İtalya, Almanya, Finlandiya gibi ülkelerin liderlerinin yanı sıra NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de katıldı. Trump'ın Putin ile gerçekleştirdiği Alaska görüşmesindeki konular Zelenskiy ve Avrupalı liderler tarafından değerlendirilmesinin ardından barışın sağlanması için gerekli konular masaya yatırıldı. Trump'ın başkanlığındaki tarihi görüşmeye ilişkin Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt basın toplantısında toplantıya ilişkin merak edilenleri yanıtladı.
ABD'nin Ukrayna'da asker bulundurup bulundurmayacağı sorusuna Leavitt, "Güvenlik garantileri konusunda Başkan Trump, Ukrayna'da asker bulundurmayacağımızı kesin olarak belirtti ancak koordinasyona kesinlikle yardımcı olabilir ve belki de Avrupalı müttefiklerimize başka güvenlik garantileri sağlayabiliriz." dedi.
"UKRAYNA'DA ABD ASKERİ BULUNDURULMAYACAK"
Leavitt, Trump'ın, güvenlik garantilerinin kalıcı bir barışı sağlamak için hayati önem taşıdığının farkında olduğunu ifade ederek, ulusal güvenlik ekibini Avrupa'daki müttefikleri ile koordinasyon sağlamaları için görevlendirdiğini söyledi.
Rusya ve Ukrayna liderleri arasında önümüzdeki günlerde direk bir görüşme için de çalışmaların devam ettiğini dile getiren Leavitt, "Başkan, her zaman bu savaşta bu iki ülke tarafından görüşülüp karara bağlanması gereken anlaşmazlık alanları olduğunu söyledi. Bu nedenle bu iki ülkenin doğrudan diplomasi yürütmesini istiyor." diye konuştu.
Leavitt, Trump'ın her iki tarafın da ne istediğini ve nelerden vazgeçmek zorunda kalacağını anladığını savunarak, her iki liderin de birbirleriyle masaya oturmaya istekli olduklarını bu yüzden her iki taraftan da ilerleme gördüklerini kaydetti.
Rusya'nın, Trump'a ve onun "güçlü dış politika yaklaşımına" her zaman büyük saygı duyduğunu öne süren Leavitt, "Başkan Trump olmasaydı, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile bu çıkmaz çözülemezdi. Dünkü cesaret verici görüşmelerin ardından bunu başarabilecek tek kişi oydu." dedi.
