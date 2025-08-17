17 Ağustos 2025, Pazar
Rusya'daki fabrika patlamasında bilanço ağırlaşıyor: Ölenlerin sayısı 14'e yükseldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 17.08.2025 23:11
Rusya'nın Ryazan bölgesinde 15 Ağustos günü bir barut fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamanın nedeninin bilinmediği olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e yükseldiği bildirildi.

Rusya'da 15 Ağustos günü Elastik isimli barut fabrikasında meydana gelen patlamada bilanço ağırlaştı.

14 ÖLÜ 135 YARALI

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından, Ryazan bölgesindeki patlamaya ilişkin açıklama yaptığı açıklamada ölenlerin sayısının 14'e, yaralananların sayısının 135'e çıktığı belirtildi.

Ryazan Bölge Valisi Pavel Malkov da Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bölgede 18 Ağustos'ta "yas günü" ilan edildiğini, kültürel, sosyal ve eğlence etkinliklerinin iptal edildiğini kaydetti.

OLAY

Ryazan bölgesindeki "Elastik" isimli barut fabrikasının atölyesinde, 15 Ağustos'ta meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın nedeniyle fabrika yakınlarındaki evler hasar görmüştü.

Patlama sonucu en az 5 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 100 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

