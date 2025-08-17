Terör devleti İsrail'de 20 bin kişi sokaklarda!
İşgalci İsrail'in 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesi kararı almıştı. Bu karar başta İsrail olmak üzere pek çok noktada tepkilere neden oldu. İsrail'de hükümetin Gazze kentini işgal kararından vazgeçmesi ve esir takası anlaşmasını imzalaması talebiyle tek günlük düzenlenen genel grev kapsamında Tel Aviv'in farklı bölgelerinde süren protestolara 220 bin kişinin katıldığı duyuruldu.
İsrailli esir ailelerinin kurduğu çatı platformdan yapılan açıklamada, başkent Tel Aviv'de "Rehineler Meydanı" adı verilen alan ve çevresinde gün içinde yapılan protestolara katılımın haftalık protestoların çok üstünde olduğu belirtildi.
İsrail polisinin istatistiklerine yer verilen açıklamada, Tel Aviv'de "Rehineler Meydanı" adı verilen alanda 150 bin kişinin bulunduğu ve Savidor Tren İstasyonu'ndan 70 bin civarında göstericinin de meydana doğru yürüdüğü ifade edildi.
NETANYAHU VE KABİNESİ'Nİ PROTESTO ETTİLER
Güvenlik Kabinesi'nin Gazze kentini işgal kararı sonrası Netanyahu hükümetinin derhal ateşkes ve esir takası anlaşması imzalaması talebiyle haftanın ilk iş günü yapılan genel grevde halk, başta Tel Aviv olmak üzere pek çok kentte gösteriler düzenliyor.
İsrailli esir ailelerinin duyurduğu genel greve ülkenin önde gelen üniversiteleri, 75 yerel yönetim, bazı işçi sendikaları ile muhalefet partileri destek veriyor.
NE OLMUŞTU?
İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesi kararı almıştı. İsrailli esir aileleri, Gazze kentinin işgal kararına tepki göstererek halka genel greve katılma çağrısında bulunmuştu.
