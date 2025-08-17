Terör devleti İsrail’de 20 bin kişi sokaklarda!

İsrailli esir ailelerinin kurduğu çatı platformdan yapılan açıklamada, başkent Tel Aviv'de "Rehineler Meydanı" adı verilen alan ve çevresinde gün içinde yapılan protestolara katılımın haftalık protestoların çok üstünde olduğu belirtildi.

İsrail polisinin istatistiklerine yer verilen açıklamada, Tel Aviv'de "Rehineler Meydanı" adı verilen alanda 150 bin kişinin bulunduğu ve Savidor Tren İstasyonu'ndan 70 bin civarında göstericinin de meydana doğru yürüdüğü ifade edildi.