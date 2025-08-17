Fransa’da Sen Nehri’nde korkunç olay! Soruşturma başlatıldı

Ulusal basında yer alan haberlere göre, 13 Ağustos'ta Val-de-Marne vilayetine bağlı Choisy-le-Roi'da Sen Nehri'nde 4 erkek cesedi bulundu.



Vilayetin bağlı olduğu Creteil Savcılığı, iki ceset üzerinde yapılan otopside "darp izlerinin" tespit edildiğini ve cinayet şüphesiyle soruşturma açıldığını duyurdu.



Savcılık, cesetlerden yalnızca birinin kimliğinin belirlenebildiğini, diğerlerinin kimliklerine ve ölüm tarihine ilişkin incelemenin sürdüğünü bildirdi.

