15 Ağustos 2025, Cuma
Danimarka'da facia! Yolcu treni raydan çıktı: Yaralılar var

Danimarka'da facia! Yolcu treni raydan çıktı: Yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2025 19:58 Güncelleme: 15.08.2025 19:58
Danimarka'da facia! Yolcu treni raydan çıktı: Yaralılar var

Danimarka'nın Tinglev ve Kliplev kasabaları arasında bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi

Danimarka'nın Tinglev ve Kliplev kasabaları arasında bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi

Ayrıntılar geliyor...

