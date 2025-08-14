14 Ağustos 2025, Perşembe
İsrail'in Gazze'de 48 saatlik ateşkesi reddetti iddiası!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 14.08.2025 22:02
Gazze'de ateşkesin sağlanması için müzakere çalışmaları devam ediyor. Suudi Arabistan basını, arabulucuların İsrail ve Hamas’a Gazze Şeridi’nde 48 saatlik insani ateşkes önerdiğini ve teklifin Hamas tarafından kabul edildiğini, İsrail tarafından ise reddedildiğini iddia etti.

İsrail ve Hamas arasında Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin görüşmeler devam ediyor. Suudi Arabistan basınında yer alan haberlerde, arabulucuların İsrail ve Hamas'a Gazze Şeridi'nde 48 saatlik insani ateşkes önerdiği iddia edildi.

Haberlerde, teklifin Hamas tarafından kabul edildiği, İsrail tarafından ise reddedildiği aktarıldı.

