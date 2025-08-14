Gazze’de Zaytun mahallesinde katliam gerçekleşti! 61 bini aşan Filistinli şehit edildi
Katil İsrail ordusu, Gazze’de insani yardım bekleyen sivillere yine ateş açtı. En az 7 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda masum yaralandı. El Şifa ve El-Ehli Arap Hastaneleri, saldırılarda şehit düşenlerin cenazeleriyle doldu. Zeytun Mahallesi ve Ömer El-Muhtar Caddesi’nde evler hedef alındı, aralarında çocukların da bulunduğu aileler katledildi. Soykırımcı İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana süren saldırılarında şehit sayısı 62 bine yaklaştı.
Gazze'de bir kez daha insanlık dramı yaşandı. Katil İsrail ordusu, insani yardım almak için toplanan Filistinlilere kurşun yağdırdı. En az 7 sivil yaşamını yitirirken, çok sayıda yaralı hastanelere kaldırıldı. El Şifa Hastanesi'nde, yardıma koşarken hayatını kaybedenlerin cenazeleri toprağa verildi.
Gazze Şeridi'ndeki Ömer El-Muhtar Caddesi'nde bir evi hedef alan saldırıda çok sayıda çocuk katledildi. Zeytun Mahallesi'nde gece boyunca süren bombardımanda ise dört kişi hayatını kaybetti. El-Ehli Arap Hastanesi, yas tutan ailelerin acı feryatlarıyla yankılandı.
Soykırımcı İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 62 bine yaklaştı. Bombardımanlar hız kesmeden devam ediyor; Gazze semalarında duman ve acı dinmiyor.