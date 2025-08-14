Gazze’de Zaytun mahallesinde katliam gerçekleşti! 61 bini aşan Filistinli şehit edildi

Gazze'de bir kez daha insanlık dramı yaşandı. Katil İsrail ordusu, insani yardım almak için toplanan Filistinlilere kurşun yağdırdı. En az 7 sivil yaşamını yitirirken, çok sayıda yaralı hastanelere kaldırıldı. El Şifa Hastanesi'nde, yardıma koşarken hayatını kaybedenlerin cenazeleri toprağa verildi.

Gazze Şeridi'ndeki Ömer El-Muhtar Caddesi'nde bir evi hedef alan saldırıda çok sayıda çocuk katledildi. Zeytun Mahallesi'nde gece boyunca süren bombardımanda ise dört kişi hayatını kaybetti. El-Ehli Arap Hastanesi, yas tutan ailelerin acı feryatlarıyla yankılandı.

Soykırımcı İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 62 bine yaklaştı. Bombardımanlar hız kesmeden devam ediyor; Gazze semalarında duman ve acı dinmiyor.