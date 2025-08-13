Suriye’den Türkiye’ye kritik ziyaret!

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriye Dışişleri Bakan Esad Hasan eş-Şeybani'nin bugün Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Yapılan açıklamada "Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani,13 Ağustos 2025 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir." denildi.

Şeybani'nin, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

ÜRDÜN'DEN AYAĞININ TOZUYLA TÜRKİYE'YE

Şeybani, Ürdünlü mevkidaşı Eymen Safadi ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya gelmişti.

Görüşmede, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin istikrarı, egemenliği ve bölgesel güvenliğine hizmet etmek amacıyla üç taraf arasındaki iş birliği ve koordinasyonun artırılması yolları ele alınmıştı.

Ayrıca, Suriye hükümetinin Süveyda vilayetinde ateşkesi güçlendirme ve krize kapsamlı bir çözüm bulma çabalarını desteklemek üzere Suriye-Ürdün-Amerika çalışma grubu kurulmasına karar verilmişti.

Görüşmede de, Suriye hükümetinin insani yardım faaliyetleri, özellikle temel hizmetlerin yeniden sağlanması, ihlallerin faillerinin hesap vermesi ve yerinden edilmiş kişilerin evlerine güvenli şekilde dönmelerine yönelik gerekli koşulların oluşturulması konusundaki çabalar memnuniyetle karşılanmıştı.