Trump ekonomist Antoni'ye yeni görev: Çalışma İstatistikleri Bürosu komiserliğine aday gösterdi
ABD Başkanı Donald Trump ekonomist E.J. Antoni'yi Çalışma İstatistikleri Bürosu komiserliğine aday gösterdiğini duyurdu. Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında 'Saygın ekonomist Dr. E.J. Antoni'yi Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun bir sonraki komiseri olarak aday gösterdiğimi duyurmaktan memnuniyet duyuyorum.' ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Trump, "Saygın ekonomist Dr. E.J. Antoni'yi Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun bir sonraki komiseri olarak aday gösterdiğimi duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.
ABD ekonomisinin büyüdüğünü kaydeden Trump, Antoni'nin açıklanacak verilerin "dürüst ve doğru" olmasını sağlayacağını vurguladı.
"YENİ GÖREVİNDE İNANILMAZ İŞ ÇIKARACAK"
Trump, "E.J. Antoni'nin bu yeni görevinde inanılmaz bir iş çıkaracağından eminim." ifadesine yer verdi. Trump, zayıf istihdam verileri sonrası istatistiğin hazırlanmasından sorumlu yetkilinin kovulmasını istemişti
ABD Başkanı Trump, ağustos başında, temmuz ayına ilişkin istihdam verilerinin zayıf gelmesinin ardından istatistiğin hazırlanmasından sorumlu yetkilinin görevden alınması talimatını vermişti.
İstihdam verilerinin eski ABD Başkanı Joe Biden tarafından atanan Çalışma İstatistikleri Komiseri Erika McEntarfer tarafından hazırlandığına işaret eden Trump, McEntarfer'in geçen yıl başkanlık yarışındaki rakibi Kamala Harris'in kazanma şansını artırmak için seçim öncesi istihdam verilerinde sahtecilik yaptığını öne sürmüştü.
Trump, "Doğru istihdam rakamlarına ihtiyacımız var. Ekibime, Biden'ın bu siyasi atamasını derhal kovmaları talimatını verdim. Yerine çok daha yetkin ve nitelikli biri getirilecek. Böyle önemli rakamlar adil ve doğru olmalı, siyasi amaçlar için manipüle edilemez." ifadelerini kullanmıştı.
ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam temmuzda 73 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,1'den 4,2'ye çıkmıştı.
Tarım dışı istihdama ilişkin mayıs ve haziran ayı verilerinde ise aşağı yönlü revizyona gidilmişti. Tarım dışı istihdamda kaydedilen artış mayıs ayı için 144 binden 19 bine ve haziran ayı için 147 binden 14 bine düşürülmüştü.
