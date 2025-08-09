09 Ağustos 2025, Cumartesi
Trump'tan Bruce kararı! BM Daimi Temsilci Yardımcısına aday gösterdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2025 23:39 Güncelleme: 09.08.2025 23:39
ABD Başkanı Donald Trump, mevcut Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce'u Washington yönetiminin Birleşmiş Milletler'deki (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı olarak aday gösterdiğini duyurdu.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social hesabı üzerinden Bruce'un adaylığına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bruce'u büyükelçi sıfatıyla ABD'nin BM'deki Daimi Temsilci Yardımcısı olarak aday gösterdiğini belirten Trump, "İkinci dönemimin başından beri Tammy, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü olarak üstün başarılarla görev yapmaktadır ve bu görevde harika bir iş çıkarmıştır." ifadelerini kullandı.

Trump, "Birleşmiş Milletler'de ülkemizi mükemmel bir şekilde temsil edecektir. Tebrikler Tammy." değerlendirmesini paylaştı.

