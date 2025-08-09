09 Ağustos 2025, Cumartesi
Gözler ABD Başkanı Trump'ta! Şiddet suçlarını durdurmayı hedefleyen planı duyuracak

Giriş: 09.08.2025 20:05
Gözler ABD Başkanı Trump’ta! Şiddet suçlarını durdurmayı hedefleyen planı duyuracak

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington DC'deki şiddet suçlarının önüne geçecek adımların 11 Ağustos'ta kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı. Başkentin 'dünyanın en tehlikeli şehirlerinden biri' haline geldiğini savunan Trump, 'Yakında dünyanın en güvenli şehirlerinden biri olacak.' dedi.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Pazartesi günü Beyaz Saray'da, Washington DC'deki şiddet suçlarını sona erdirecek bir basın toplantısı yapılacak." ifadesini kullandı.

Başkentin "dünyanın en tehlikeli şehirlerinden biri" haline geldiğini savunan Trump, "Yakında dünyanın en güvenli şehirlerinden biri olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, başkanlık görevine geldiğinden bu yana Washington DC'nin yerel yönetimini suç ve evsizlikle mücadelede başarısız olmakla itham etmişti.

Washington DC'de suç oranlarının arttığını, kentin güvenli, temiz ve yaşanabilir bir yer haline gelmesi gerektiğini sık sık dile getiren Trump, kent yönetiminin federal hükümet tarafından devralınması gerektiğini de savunmuştu.

