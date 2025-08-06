Hiroşima’nın yıl dönümü: Nükleer tehlike henüz geçmiş değil!

ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nın Pasifik muharebelerinde 6 Ağustos 1945'te Japonya'nın Hiroşima kentine ve üç gün sonra 9 Ağustos'ta Nagazaki'ye atom bombası atmasının üstünden 80 yıl geçti. (AA)



ABD, dünyada ilk kez atom bombası kullanan ülke olarak tarihteki kayıtlara geçti.



HİROŞİMA'YI ZİYARET EDEN YABANCILARIN YAKLAŞIK YÜZDE 75'İ, ATOM BOMBASININ ATILMASINI "HAKSIZ" BULUYOR



Japonya merkezli Kyodo News tarafından yapılan bir ankete göre, Hiroşima Barış Anıtı Müzesi'ni ziyaret eden yabancıların yüzde 74,6'sı, 1945'te ABD tarafından Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarının "haklı gösterilemeyeceğini" düşünüyor.



Yaklaşık 1000 yabancı ziyaretçiyle yapılan ankette, katılımcıların yüzde 6,2'si müzeyi gezdikten sonra fikirlerinin değiştiğini belirtti.



Ankete göre, Amerikalı ziyaretçiler arasında ise yüzde 13,3'ü saldırıyı haklı bulurken, yüzde 48,5'i karşı çıktı.



Ankette ayrıca, katılımcıların yüzde 55,6'sı nükleer silahların tamamen kaldırılması gerektiğini savunurken, yüzde 35,9'u ise bunun gerekli olduğunu kaydetti.

KÜBA FÜZE KRİZİ'NDEN GÜNÜMÜZE DEVAM EDEN TEHLİKE



Dünya, 1945'te Hiroşima ve Nagazaki'de yaşanan felaketin ardından nükleer savaşın dehşetini doğrudan tecrübe etti.



O tarihten bu yana nükleer silahlar yalnızca caydırıcılık amacıyla kullanıldı ancak her kriz döneminde, bu silahların yeniden kullanılabileceği ihtimali gündeme geldi.