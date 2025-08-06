Dünyada yeni salgın alarmı! 1 ayda 7 bin vaka
Dünya Sağlık Örgütü'nün salgın uyarısı verdiği 'chikungunya' virüsü ile ilgili Çin'de 1 ayda 7 binden fazla vaka bildirildi. Enfekte kişilerin hastanede karantinaya alınarak testler uygulandığı açıklandı.
Çin'de bir ayda sivrisinekten bulaşan 'chikungunya' virüsüyle ilgili 7 binden fazla vaka bildirildi. Çin'in Guangdong eyaletinde sivrisinek kaynaklı 'chikungunya' virüsü nedeniyle son haftalarda 7 binden fazla vaka tespit edildi. Vakaların büyük kısmının güneydeki Foshan kentinde yoğunlaştığı belirtildi. Foshan'ın yanı sıra Guangdong'daki en az 12 şehirde daha vakaların teyit edildiği aktarıldı. Yetkililer, enfekte kişileri hastanede karantinaya alarak testler uyguladıklarını açıkladı.