Putin, ABD Başkanının Özel Temsilcisi Witkoff’u kabul etti | Trump: Büyük ilerleme kaydedildi

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Putin ile Witkoff arasındaki görüşme duyuruldu ancak içerikle ilgili hemen bir detay paylaşılmadı. Daha sonra, Rus lider ile ABD'li özel temsilcinin tokalaştığı görüntüler Kremlin tarafından yayımlandı.

TRUMP: BÜYÜK İLERLEME KAYDEDİLDİ

Trump, bugün Moskova'da gerçekleşen Putin-Witkoff görüşmesine ilişkin Truth Social hesabından açıklama yaptı. Başkan Trump açıklamasında, "Özel Temsilcim Steve Witkoff, az önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdi. Büyük ilerleme kaydedildi. Herkes bu savaşın sona ermesi gerektiği konusunda hemfikir." ifadelerini kullandı.

Görüşmeye ilişkin bazı Avrupa ülkelerini de bilgilendirdiğini belirten Trump, önümüzdeki günlerde Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

KREMLİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Kremlin, görüşmeye ilişkin "Putin'in, ABD Başkanı Trump'ın Temsilcisi Witkoff ile (Ukrayna konulu) görüşmesi faydalı ve yapıcıydı." dedi. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Putin ve Witkoff'un faydalı ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Uşakov, Putin ve Witkoff'un öncelikle Ukrayna krizi üzerinde durduğunu, ayrıca Rusya ile ABD arasındaki stratejik işbirliğini geliştirmenin perspektiflerini ele aldığını ifade etti.

Witkoff, yıl başından bu yana beşinci kez Rusya'ya gitmiş oldu. Son iki ziyaretini Nisan ayında gerçekleştiren Witkoff, o ziyaretlerde de Putin ile bir araya gelmişti.