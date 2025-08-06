06 Ağustos 2025, Çarşamba
Haberler Dünya Haberleri Rus petrolü alan Hindistan'a Trump'tan hamle: Yüzde 25 ek vergi uygulanacak

Rus petrolü alan Hindistan'a Trump'tan hamle: Yüzde 25 ek vergi uygulanacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 06.08.2025 18:49 Güncelleme: 06.08.2025 19:39
ABONE OL
Rus petrolü alan Hindistan’a Trump’tan hamle: Yüzde 25 ek vergi uygulanacak

ABD'nin ek vergi kararları tartışmalara neden olurken Donald Trump bir ülkeye daha ek vergi getirildiğini açıkladı. Trump, Rusya'dan doğrudan petrol alımını sürdüren Hindistan'a yönelik ülkeden ithal edilen ürünlere mevcut yüzde 25’lik gümrük vergisini yüzde 50’ye yükseltti. Söz konusu ek tarife, 21 gün sonra yürürlüğe girecek ve geçiş döneminde bazı mallar muaf tutulacak.

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'dan ithal edilen ürünlere mevcut yüzde 25'lik gümrük vergisine ek yüzde 25 vergi daha getirerek, gümrük vergisini yüzde 50'ye yükseltti.

Kararnameye göre, Rusya'dan doğrudan veya dolaylı olarak petrol ithal eden Hindistan'a yönelik ek gümrük vergisi uygulanacak. Hindistan'dan ABD'ye gelen mallara yüzde 25 oranında ek tarife getirilecek.

Fotoğraf-ReutersFotoğraf-Reuters

Beyaz Saray, Hindistan'a getirilen ek gümrük vergisinin Rusya'da petrol ithalatı nedeniyle uygulandığını belirtti. Trump, Rusya'da petrol ithalatının devam etmesi halinde Hindistan'a yeni yaptırımlar uygulayabilir.

21 GÜN SONRA YÜRÜRLÜKTE

Söz konusu ek tarife, 21 gün sonra yürürlüğe girecek ve geçiş döneminde bazı mallar muaf tutulacak. Ayrıca, başka ülkelerin de Rus petrolünü ithal edip etmediği izlenerek benzer önlemler alınabilecek.

Fotoğraf-ReutersFotoğraf-Reuters

Söz konusu ek tarife oranı, Hindistan'a halihazırda getirilen yüzde 25 oranındaki gümrük vergisine ek olarak uygulanacak.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta başında yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Rusya'dan petrol satın almasının yanı sıra bunu yüksek karlarla yeniden sattığını belirterek, Hindistan'a yönelik tarifeyi "önemli ölçüde" artıracağını ifade etmişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rus petrolü alan Hindistan’a Trump’tan hamle: Yüzde 25 ek vergi uygulanacak Rus petrolü alan Hindistan’a Trump’tan hamle: Yüzde 25 ek vergi uygulanacak Rus petrolü alan Hindistan’a Trump’tan hamle: Yüzde 25 ek vergi uygulanacak
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör