Rus petrolü alan Hindistan'a Trump'tan hamle: Yüzde 25 ek vergi uygulanacak
ABD'nin ek vergi kararları tartışmalara neden olurken Donald Trump bir ülkeye daha ek vergi getirildiğini açıkladı. Trump, Rusya'dan doğrudan petrol alımını sürdüren Hindistan'a yönelik ülkeden ithal edilen ürünlere mevcut yüzde 25’lik gümrük vergisini yüzde 50’ye yükseltti. Söz konusu ek tarife, 21 gün sonra yürürlüğe girecek ve geçiş döneminde bazı mallar muaf tutulacak.
ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'dan ithal edilen ürünlere mevcut yüzde 25'lik gümrük vergisine ek yüzde 25 vergi daha getirerek, gümrük vergisini yüzde 50'ye yükseltti.
Kararnameye göre, Rusya'dan doğrudan veya dolaylı olarak petrol ithal eden Hindistan'a yönelik ek gümrük vergisi uygulanacak. Hindistan'dan ABD'ye gelen mallara yüzde 25 oranında ek tarife getirilecek.
Beyaz Saray, Hindistan'a getirilen ek gümrük vergisinin Rusya'da petrol ithalatı nedeniyle uygulandığını belirtti. Trump, Rusya'da petrol ithalatının devam etmesi halinde Hindistan'a yeni yaptırımlar uygulayabilir.
21 GÜN SONRA YÜRÜRLÜKTE
Söz konusu ek tarife, 21 gün sonra yürürlüğe girecek ve geçiş döneminde bazı mallar muaf tutulacak. Ayrıca, başka ülkelerin de Rus petrolünü ithal edip etmediği izlenerek benzer önlemler alınabilecek.
Söz konusu ek tarife oranı, Hindistan'a halihazırda getirilen yüzde 25 oranındaki gümrük vergisine ek olarak uygulanacak.
ABD Başkanı Donald Trump, hafta başında yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Rusya'dan petrol satın almasının yanı sıra bunu yüksek karlarla yeniden sattığını belirterek, Hindistan'a yönelik tarifeyi "önemli ölçüde" artıracağını ifade etmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Minnettar olmayan 3 burç! Vefa duygusundan yoksun olurlar
- Bilim insanları karıncalara kafein içirdi, bakın ne oldu!
- Optik illüzyon testi: Sadece Einstein'ın kuzeni olanlar aradaki 3 farklı bulabiliyor
- 6 Ağustos akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? Benzin ve motorine zam, indirim var mı?
- Eyyam-ı Bahur sıcakları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Boğucu sıcak günler kaç gün sürecek? Eyyam-ı Bahur ne demek?
- Yeni bir dünya keşfedildi: Kepler-725c nedir, yaşam imkanı var mı?
- Halit Yukay kimdir, kaç yaşında, evli mi? Mazu Yachts'ın sahibi Halit Yukay'a ne oldu, bulundu mu?
- Kızılay personel alımı ilanları 2025: Hangi pozisyonlarda alımlar yapılacak? Başvuru şartları neler?
- THY binlerce personel alımı yapacak: Pozisyonlar ve şartlar açıklandı! Kabin memuru, Pilot, Dispeçer
- Altın yatırımcısı dikkat: Faruk Erdem A Haber'de rakam verdi! O tarihte Gram 5.000 TL sınırına...
- Evde yokken klima kullanımı nasıl olmalı? Bu yöntem elektrik faturasında tasarruf sağlıyor
- Uçaklarda powerbank yasaklandı mı, neden? Uçuş sırasında powerbank (taşınabilir şarj cihazı) kullanabilir miyim?