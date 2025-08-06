Rus petrolü alan Hindistan’a Trump’tan hamle: Yüzde 25 ek vergi uygulanacak

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'dan ithal edilen ürünlere mevcut yüzde 25'lik gümrük vergisine ek yüzde 25 vergi daha getirerek, gümrük vergisini yüzde 50'ye yükseltti.

Kararnameye göre, Rusya'dan doğrudan veya dolaylı olarak petrol ithal eden Hindistan'a yönelik ek gümrük vergisi uygulanacak. Hindistan'dan ABD'ye gelen mallara yüzde 25 oranında ek tarife getirilecek.