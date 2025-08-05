05 Ağustos 2025, Salı
Haberler Dünya Haberleri Nijerya'da terör ile mücadelede 78 terörist etkisiz hale getirildi

Nijerya'da terör ile mücadelede 78 terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 05.08.2025 01:37
ABONE OL
Nijerya’da terör ile mücadelede 78 terörist etkisiz hale getirildi

Nijerya'da Ulusal Yönlendirme Ajansı (NOA) Genel Direktörü Lanre Issa-Onilu, güvenlik güçlerinin son bir ayda düzenlediği operasyonlarda 78 terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ulusal Yönlendirme Ajansı (NOA) Genel Direktörü Lanre Issa-Onilu, başkent Abuja'daki düzenlenen aylık ortak güvenlik basın toplantısında konuştu.

Issa-Onilu, Nijerya Polis Teşkilatı'nın son bir ayda teröristlere karşı 326 operasyon düzenlediğini belirtti.

Operasyonlarda 78 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Issa-Onilu, teröristlerle bağlantılı olan 2 bin 901 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Issa-Onilu, altı silah kaçakçılığı şebekesinin çökertildiğini belirterek, teröristlere ait 142 silah ve çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Lanre Issa-Onilu, 16 polis ve 49 sivilin de çeşitli güvenlik olaylarında yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Hükümetin ülke genelinde güvenlik operasyonlarını artırdığını dile getiren Issa-Onilu, suç ve terörle mücadelede kurumlar arası işbirliğinin güçlendirildiğini kaydetti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Nijerya’da terör ile mücadelede 78 terörist etkisiz hale getirildi Nijerya’da terör ile mücadelede 78 terörist etkisiz hale getirildi Nijerya’da terör ile mücadelede 78 terörist etkisiz hale getirildi
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör