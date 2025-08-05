Nijerya’da terör ile mücadelede 78 terörist etkisiz hale getirildi

Ulusal Yönlendirme Ajansı (NOA) Genel Direktörü Lanre Issa-Onilu, başkent Abuja'daki düzenlenen aylık ortak güvenlik basın toplantısında konuştu.

Issa-Onilu, Nijerya Polis Teşkilatı'nın son bir ayda teröristlere karşı 326 operasyon düzenlediğini belirtti.

Operasyonlarda 78 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Issa-Onilu, teröristlerle bağlantılı olan 2 bin 901 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Issa-Onilu, altı silah kaçakçılığı şebekesinin çökertildiğini belirterek, teröristlere ait 142 silah ve çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Lanre Issa-Onilu, 16 polis ve 49 sivilin de çeşitli güvenlik olaylarında yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Hükümetin ülke genelinde güvenlik operasyonlarını artırdığını dile getiren Issa-Onilu, suç ve terörle mücadelede kurumlar arası işbirliğinin güçlendirildiğini kaydetti.