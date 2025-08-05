İnsanlık yerle bir! İsrailli hahamdan kan donduran sözler: Gazze’de tüm çocuklar açlıktan ölmeli

Resmi verilere göre Gazze'de 7 Ekim'den bu yana açlık nedeniyle 90'ı çocuk 157 filistinli hayatını kaybetti. (AA)

Gazze Şeridi'nde her geçen gün açlık ve yetersiz gıda nedeniyle ölümlerin sayısında artış görülürken, İsrailli hahamın Filistin halkı ve çocuklara yönelik skandal sözleri dünyayı ayağa kaldırdı. İsrailli sözde din adamı Ronen Shaulov, Gazze'deki çocukların iskeleti andıran görüntüsü ile alay ederken, sarf ettiği insanlık dışı açıklamalarıyla adeta kan dondurdu.

"GAZZE'DE TÜM ÇOCUKLAR AÇLIKTAN ÖLMELİ"

İsrailli Haham Ronen Shaulov, mecliste yaptığı konuşmasında dünyada infiale neden olan Gazzeli çocukların açlıktan bir deri bir kemiğe dönen bedenleri ile alay ederken "Tüm Gazze ve Gazzeli çocuklar açlıkta ölmeli." ifadelerini kullandı.



"UMARIM AÇLIKTAN KIVRANARAK ÖLÜRLER"

Shaulov, nefret dolu söylemlerine devam ederken Gazze'deki çocukları geleceğin teröristi olarak nitelendirdi. Haham, "Birkaç yıl içinde büyüdüklerinde bize acımayacak olanlara acımam. Şu an genç olsalar bile umarım açlıktan kıvranarak ölürler" dedi. O skandal ifadeler Gazze'ye duyulan kini bir kez daha ortaya koydu.