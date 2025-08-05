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İnsanlık yerle bir! İsrailli hahamdan kan donduran sözler: Gazze'de tüm çocuklar açlıktan ölmeli

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.08.2025 03:20 Güncelleme: 05.08.2025 03:37
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İnsanlık yerle bir! İsrailli hahamdan kan donduran sözler: Gazze’de tüm çocuklar açlıktan ölmeli

İşgalci İsrail, Gazze Şeridi'ndeki milyonlarca Filistinliyi açlığı silah olarak kullanarak ölüme terk ediyor. Bölgede başta çocuklar olmak üzere yetişkinlerin bedenleri adeta iskelete dönerken katil rejimden skandalların ardı arkası kesilmiyor. İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'de insanlık dışı planlarını devreye sokarak Filistin topraklarını insansızlaştırmak için harekete geçerken bir başka kan donduran açıklama ise Hahamdan geldi. İsrailli haham Gazze halkı ve çocuklar için 'Açlıktan ölmeliler.' dedi. Vicdan yoksunu o sözler dünya kamuoyunda büyük tepki çekerken İsrail'de ise nefret dolu söylemler gülerek karşılık buldu.

İsrail ablukasındaki Gazze Şeridi'nde milyonlarca Filistinli 23 aydır süren soykırım ile mücadele ederken diğer yandan açlık ve susuzlukla ölüme terk ediliyor. Bölgeye ülkelerden yardım destekleri gelse de katil rejim, Gazzelilerin gıda malzemelerini aldıkları sırada ateş açarak Filistinlileri katlediyor.

İnsanlık yerle bir! İsrailli hahamdan kan donduran sözler: Gazze’de tüm çocuklar açlıktan ölmeli

İnsanlık dışı muamelenin en üst seviyeye çıktığı Gazze'de başta bebekler ve çocuklar olmak üzere açlık silah olarak kullanılırken, bedenlerin iskelete dönmüş haldeki görüntüsü yaşanan vahşeti gözler önüne seriyor.

Resmi verilere göre Gazze'de 7 Ekim'den bu yana açlık nedeniyle 90'ı çocuk 157 filistinli hayatını kaybetti. (AA)Resmi verilere göre Gazze'de 7 Ekim'den bu yana açlık nedeniyle 90'ı çocuk 157 filistinli hayatını kaybetti. (AA)

Gazze Şeridi'nde her geçen gün açlık ve yetersiz gıda nedeniyle ölümlerin sayısında artış görülürken, İsrailli hahamın Filistin halkı ve çocuklara yönelik skandal sözleri dünyayı ayağa kaldırdı. İsrailli sözde din adamı Ronen Shaulov, Gazze'deki çocukların iskeleti andıran görüntüsü ile alay ederken, sarf ettiği insanlık dışı açıklamalarıyla adeta kan dondurdu.

İSRAİLLİ HAHAMDAN GAZZE'DEKİ ÇOCUKLARA YÖNELİK SKANDAL SÖZLER

"GAZZE'DE TÜM ÇOCUKLAR AÇLIKTAN ÖLMELİ"

İsrailli Haham Ronen Shaulov, mecliste yaptığı konuşmasında dünyada infiale neden olan Gazzeli çocukların açlıktan bir deri bir kemiğe dönen bedenleri ile alay ederken "Tüm Gazze ve Gazzeli çocuklar açlıkta ölmeli." ifadelerini kullandı.


"UMARIM AÇLIKTAN KIVRANARAK ÖLÜRLER"

Shaulov, nefret dolu söylemlerine devam ederken Gazze'deki çocukları geleceğin teröristi olarak nitelendirdi. Haham, "Birkaç yıl içinde büyüdüklerinde bize acımayacak olanlara acımam. Şu an genç olsalar bile umarım açlıktan kıvranarak ölürler" dedi. O skandal ifadeler Gazze'ye duyulan kini bir kez daha ortaya koydu.

Fotoğraf: A Haber - Ekran Görüntüsü Fotoğraf: A Haber - Ekran Görüntüsü

SKANDAL SÖZLERE GÜLEREK KARŞILIK VERİLDİ

İsrailli Haham açıklamalarının devamında dünyanın tepki gösterdiği görüntülere ilişkin İsrail'e kınama mesajlarının gönderilmesinin Netahyahu hükümetine acımasızlık olarak ele alırken "Gazze'dekilerin aç olduklarını bahsetmeleri bile utançtır." dedi.

Haham konuşmasının abluka altındaki Gazze'de vicdanları sızlatan görüntülere "Sadece aptal bir beşinci kol, bir İsrail nefretçisi geleceğin teröristlerine acır. Söylediklerimle sorunu olan varsa bu onların sorunudur." dedi. Tüyler ürperten o sözlerin ardından salondakilerin güldüğü görüldü.

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İnsanlık yerle bir! İsrailli hahamdan kan donduran sözler: Gazze’de tüm çocuklar açlıktan ölmeli İnsanlık yerle bir! İsrailli hahamdan kan donduran sözler: Gazze’de tüm çocuklar açlıktan ölmeli İnsanlık yerle bir! İsrailli hahamdan kan donduran sözler: Gazze’de tüm çocuklar açlıktan ölmeli
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