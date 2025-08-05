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Husiler'den İsrail'e balistik füze saldırısı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 05.08.2025 03:50 Güncelleme: 05.08.2025 03:52
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Husiler’den İsrail’e balistik füze saldırısı

Yemen'deki Husiler, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını sürdüren İsrail'e yönelik saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Husiler'den yapılan açıklamada balistik füze atıldığını bildirdi. Atılan füze nedeniyle İsrail'de sirenler çalarken halka sığınaklara gitme çağrısı yapıldığı belirtildi.

Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını sürdüren ve bölgeye yardım girişini kısıtlayarak insani krize neden olan İsrail'e Yemen'deki İran destekli Husilerden bir misilleme daha geldi.

YEMEN'DEKİ HUSİLER İSRAİL'E BALİSTİK FÜZE SALDIRISI DÜZENLEDİ

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan bir balistik füze nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı ve halka sığınaklara gitme çağrısı yapıldığı bildirildi. Füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiği kaydedilirken, Magen David Adom ambulans servisi ilk belirlemelere göre saldırı nedeniyle herhangi bir hasar ya da yaralanma bildirilmediğini açıkladı.

İsrail ordusunun Husilerin fırlattığı balistik füzeyi engellemeye çalıştığı anlar ise amatör kameralara yansıdı.

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Husiler’den İsrail’e balistik füze saldırısı Husiler’den İsrail’e balistik füze saldırısı Husiler’den İsrail’e balistik füze saldırısı
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