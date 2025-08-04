İşgalci siyonistlerden Batı Şeria’da katliam!

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail tarafıyla iletişim sağlayan Sivil İşler Genel Müdürlüğü, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde düzenlediği saldırıda 33 yaşındaki Yusuf İmad İbrahim el-Amir'in hayatını kaybettiğini bildirdi.



Cenin kentinin güneyinde yer alan Kabatiye beldesinde bir kulübeyi kuşatan İsrail askerlerinin, kulübeye ateş açtığı ve bomba attığı belirtildi.



Saldırıda kulübenin tamamen yıkıldığı ve içerisinde bulunan Filistinli Amir'in hayatını kaybettiği ifade edildi.



İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.



Bu sürede en az 1013 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 18 binden fazla kişi gözaltına alındı.

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